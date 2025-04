Termalica Bruk-Bet blisko awansu. Znicz podejmie najlepszą ofensywę ligi

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki

Znicz musi powstrzymać najlepszą ofensywę ligi

Znicz Pruszków matematycznie wciąż ma szanse na grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Sytuacja nie wygląda jednak najlepiej, ponieważ na sześć kolejek przed końcem sezonu strata do TOP6 wynosi dziesięć punktów. Ewentualna porażka w poniedziałek nie przekreśli jeszcze całkowicie marzeń Znicza, lecz sprawi, że dotarcie do baraży będzie arcytrudnym zadaniem.

Dodatkowo Znicz sam sobie nie pomaga, regularnie gubiąc punkty w ostatnich kolejkach. W pięciu poprzednich meczach udało im się wygrać zaledwie jeden raz z Odrą Opole (2:1). Natomiast w pozostałych spotkaniach m.in. remisowali bezbramkowo z Kotwicą i Wartą, a także przegrywali z Chrobrym Głogów (2:3) i Pogonią Siedlce (1:2).

Termalica jedną nogą w Ekstraklasie, ze Zniczem o spokój w końcówce

Kwestia bezpośredniego awansu praktycznie jest już przesądzona. Obok Arki Gdynia drużyną, która powinna awansować do Ekstraklasy jest Termalica Bruk-Bet. Słonie zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 58 punktów. Za ich plecami znajduje się Wisła Płock, która ma o cztery oczka mniej, lecz jedno spotkanie więcej. Przy zdobyciu kompletu punktów przewaga Termaliki wzrośnie do 7 oczek, więc powinna być to spokojna zaliczka, aby dowieźć ją w następnych pięciu meczach do końca.

Po czterech meczach bez porażki Termalica w końcu musiała uznać wyższość rywala. Przed tygodniem przegrali z Polonią Warszawa (0:3). Natomiast wcześniej wygrywali m.in. z ŁKS-em Łódź (2:1), Stalą Rzeszów (3:1) czy GKS-em Tychy (2:1).

Mecze drużyny Znicz Pruszków Pogoń Siedlce 2 Znicz Pruszków 1 Znicz Pruszków 2 Odra Opole 1 Chrobry Głogów 3 Znicz Pruszków 2 Znicz Pruszków 0 Warta Poznań 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Znicz Pruszków 0 Mecze drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Polonia Warszawa 3 ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Stal Rzeszów 1 Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 GKS Tychy 1

Niespodzianka w Niecieczy! Znicz pokonał Bruk-Bet na jesień

W ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi w spotkaniu, którego faworytem była Termalica nastąpiła spora niespodzianka. Znicz Pruszków sensacyjnie zdobył komplet punktów, wygrywając z kandydatem do awansu (2:1). Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie, a warto dodać, że to Bruk-Bet jako pierwszy wyszedł na prowadzenie.

Betclic uznał Termalikę za faworyta meczu

Termalica Bruk-Bet będzie wyraźnym faworytem poniedziałkowego meczu ze Zniczem Pruszków. Kursy na rynek 1X2 są dość wysokie, a samo zwycięstwo gości oszacowano ze współczynnikiem 1.94. Z kolei wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem 3.55.

Wynik Operator Kurs Znicz Pruszków 3,55 Remis 3,45 Bruk-Bet Termalica 1,94 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2025 07:02 . Kursy mogą ulec zmianie.