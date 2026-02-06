Superkomputer wytypował, kto awansuje do Ekstraklasy. Dwóch faworytów!

11:25, 6. lutego 2026 12:46, 6. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Pierwsza liga wraca do grania już w ten weekend. Superkomputer BETSiE wytypował ostateczne rozstrzygnięcia. Jest dwóch wyraźnych faworytów do awansu do Ekstraklasy.

Wisła Kraków
PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Duży skok Wieczystej. Wisła oczywistym faworytem

Runda jesienna w Betclic 1. Lidze obfitowała w zaskakujące rozstrzygnięcia. Rozczarowały ekipy, które miały walczyć o awans – w tym Miedź Legnica, ŁKS Łódź czy Śląsk Wrocław. Znakomicie poradzili sobie natomiast beniaminkowie , gdyż na półmetku sezonu cała trójka znajduje się w pierwszej szóstce i bierze udział w walce o awans do Ekstraklasy.

Z wielkim komfortem na tabelę mogą spoglądać kibice Wisły Kraków. Jest ona już jedną nogą w elicie, gdyż nad drugim miejscem ma aż dziewięć punktów przewagi. Trudno sobie wyobrazić, aby miała roztrwonić ten bilans i dać się jeszcze dogonić. Superkomputer BETSiE wylicza, że jest ona w zasadzie pewna bezpośredniego awansu. Na zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce ma 99% szansy, a na miejsce w TOP2 99.9% szansy. Biała Gwiazda powinna zgromadzić około 75 punktów, o ile utrzyma dotychczasową formę z jesieni.

Czytaj również:

Jakościowe wzmocnienia podczas zimowego okienka sprawiły, że znacząco wzrosły notowania Wieczystej Kraków. Do tej pory superkomputer BETSiE wyliczał jej raczej walkę o miejsce w barażach, a teraz jest zdecydowanym faworytem do zajęcia drugiej lokaty. Prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia wynosi aż 31.7%. To znacznie więcej niż szanse Polonii Bytom, Pogoni Grodzisk Mazowiecki czy Śląska Wrocław, określane kolejno na 14.7%, 13.7% oraz 11.6%

Ostateczne rozstrzygnięcia według superkomputera BETSiE prezentują się następująco – w TOP2 sezon zakończą Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków. Do baraży wejdą natomiast Polonia Bytom, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Śląsk Wrocław i Chrobry Głogów. Bardzo blisko szóstej lokaty znajdą się też Miedź Legnica oraz Polonia Warszawa, choć zabraknie im niewiele.

Z pierwszą ligą mogą pożegnać się z kolei Górnik Łęczna, GKS Tychy i Stal Mielec. Znicz Pruszków uratuje się, zajmując miejsce tuż nad strefą spadkową.

Tabela końcowa Betclic 1. Ligi wg prognozy BETSiE

Poz.KlubRóżnica bramekPunkty
1Wisła Kraków+5075
2Wieczysta Kraków+2157
3Polonia Bytom+1154
4Pogoń Grodzisk Mazowiecki+1054
5Śląsk Wrocław+854
6Chrobry Głogów+852
7Polonia Warszawa+452
8Miedź Legnica+152
9ŁKS Łódź+551
10Stal Rzeszów-151
11Ruch Chorzów-148
12Odra Opole-840
13Pogoń Siedlce-639
14Puszcza Niepołomice-937
15Znicz Pruszków-2634
16Stal Mielec-2232
17GKS Tychy-2132
18Górnik Łęczna-2427

Betclic 1. Liga wraca do grania już w ten weekend. W ramach 20. kolejki Wisła Kraków podejmie u siebie GKS Tychy, Wieczysta Kraków zmierzy się na wjeździe ze Zniczem Pruszków, Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a Polonia Bytom z ŁKS-em Łódź.

Jak oblicza superkomputer BETSiE?

Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Przede wszystkim bierze pod uwagę statystyki z dotychczasowych spotkań – liczbę goli, strzałów na bramkę oraz wykreowanych sytuacji. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. To pozwala na bardziej precyzyjne przewidywania.

