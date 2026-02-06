Superkomputer wytypował, kto awansuje do Ekstraklasy. Dwóch faworytów!

Pierwsza liga wraca do grania już w ten weekend. Superkomputer BETSiE wytypował ostateczne rozstrzygnięcia. Jest dwóch wyraźnych faworytów do awansu do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Duży skok Wieczystej. Wisła oczywistym faworytem

Runda jesienna w Betclic 1. Lidze obfitowała w zaskakujące rozstrzygnięcia. Rozczarowały ekipy, które miały walczyć o awans – w tym Miedź Legnica, ŁKS Łódź czy Śląsk Wrocław. Znakomicie poradzili sobie natomiast beniaminkowie , gdyż na półmetku sezonu cała trójka znajduje się w pierwszej szóstce i bierze udział w walce o awans do Ekstraklasy.

Z wielkim komfortem na tabelę mogą spoglądać kibice Wisły Kraków. Jest ona już jedną nogą w elicie, gdyż nad drugim miejscem ma aż dziewięć punktów przewagi. Trudno sobie wyobrazić, aby miała roztrwonić ten bilans i dać się jeszcze dogonić. Superkomputer BETSiE wylicza, że jest ona w zasadzie pewna bezpośredniego awansu. Na zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce ma 99% szansy, a na miejsce w TOP2 99.9% szansy. Biała Gwiazda powinna zgromadzić około 75 punktów, o ile utrzyma dotychczasową formę z jesieni.

Czytaj również:

Jakościowe wzmocnienia podczas zimowego okienka sprawiły, że znacząco wzrosły notowania Wieczystej Kraków. Do tej pory superkomputer BETSiE wyliczał jej raczej walkę o miejsce w barażach, a teraz jest zdecydowanym faworytem do zajęcia drugiej lokaty. Prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia wynosi aż 31.7%. To znacznie więcej niż szanse Polonii Bytom, Pogoni Grodzisk Mazowiecki czy Śląska Wrocław, określane kolejno na 14.7%, 13.7% oraz 11.6%

Ostateczne rozstrzygnięcia według superkomputera BETSiE prezentują się następująco – w TOP2 sezon zakończą Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków. Do baraży wejdą natomiast Polonia Bytom, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Śląsk Wrocław i Chrobry Głogów. Bardzo blisko szóstej lokaty znajdą się też Miedź Legnica oraz Polonia Warszawa, choć zabraknie im niewiele.

Z pierwszą ligą mogą pożegnać się z kolei Górnik Łęczna, GKS Tychy i Stal Mielec. Znicz Pruszków uratuje się, zajmując miejsce tuż nad strefą spadkową.

Tabela końcowa Betclic 1. Ligi wg prognozy BETSiE

Poz. Klub Różnica bramek Punkty 1 Wisła Kraków +50 75 2 Wieczysta Kraków +21 57 3 Polonia Bytom +11 54 4 Pogoń Grodzisk Mazowiecki +10 54 5 Śląsk Wrocław +8 54 6 Chrobry Głogów +8 52 7 Polonia Warszawa +4 52 8 Miedź Legnica +1 52 9 ŁKS Łódź +5 51 10 Stal Rzeszów -1 51 11 Ruch Chorzów -1 48 12 Odra Opole -8 40 13 Pogoń Siedlce -6 39 14 Puszcza Niepołomice -9 37 15 Znicz Pruszków -26 34 16 Stal Mielec -22 32 17 GKS Tychy -21 32 18 Górnik Łęczna -24 27

Betclic 1. Liga wraca do grania już w ten weekend. W ramach 20. kolejki Wisła Kraków podejmie u siebie GKS Tychy, Wieczysta Kraków zmierzy się na wjeździe ze Zniczem Pruszków, Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a Polonia Bytom z ŁKS-em Łódź.

Jak oblicza superkomputer BETSiE?

Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Przede wszystkim bierze pod uwagę statystyki z dotychczasowych spotkań – liczbę goli, strzałów na bramkę oraz wykreowanych sytuacji. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. To pozwala na bardziej precyzyjne przewidywania.