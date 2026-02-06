Superkomputer wytypował, kto awansuje do Ekstraklasy. Dwóch faworytów!

Duży skok Wieczystej. Wisła oczywistym faworytem
Runda jesienna w Betclic 1. Lidze obfitowała w zaskakujące rozstrzygnięcia. Rozczarowały ekipy, które miały walczyć o awans – w tym Miedź Legnica, ŁKS Łódź czy Śląsk Wrocław. Znakomicie poradzili sobie natomiast beniaminkowie , gdyż na półmetku sezonu cała trójka znajduje się w pierwszej szóstce i bierze udział w walce o awans do Ekstraklasy.
Z wielkim komfortem na tabelę mogą spoglądać kibice Wisły Kraków. Jest ona już jedną nogą w elicie, gdyż nad drugim miejscem ma aż dziewięć punktów przewagi. Trudno sobie wyobrazić, aby miała roztrwonić ten bilans i dać się jeszcze dogonić. Superkomputer BETSiE wylicza, że jest ona w zasadzie pewna bezpośredniego awansu. Na zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce ma 99% szansy, a na miejsce w TOP2 99.9% szansy. Biała Gwiazda powinna zgromadzić około 75 punktów, o ile utrzyma dotychczasową formę z jesieni.
Jakościowe wzmocnienia podczas zimowego okienka sprawiły, że znacząco wzrosły notowania Wieczystej Kraków. Do tej pory superkomputer BETSiE wyliczał jej raczej walkę o miejsce w barażach, a teraz jest zdecydowanym faworytem do zajęcia drugiej lokaty. Prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia wynosi aż 31.7%. To znacznie więcej niż szanse Polonii Bytom, Pogoni Grodzisk Mazowiecki czy Śląska Wrocław, określane kolejno na 14.7%, 13.7% oraz 11.6%
Ostateczne rozstrzygnięcia według superkomputera BETSiE prezentują się następująco – w TOP2 sezon zakończą Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków. Do baraży wejdą natomiast Polonia Bytom, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Śląsk Wrocław i Chrobry Głogów. Bardzo blisko szóstej lokaty znajdą się też Miedź Legnica oraz Polonia Warszawa, choć zabraknie im niewiele.
Z pierwszą ligą mogą pożegnać się z kolei Górnik Łęczna, GKS Tychy i Stal Mielec. Znicz Pruszków uratuje się, zajmując miejsce tuż nad strefą spadkową.
Tabela końcowa Betclic 1. Ligi wg prognozy BETSiE
|Poz.
|Klub
|Różnica bramek
|Punkty
|1
|Wisła Kraków
|+50
|75
|2
|Wieczysta Kraków
|+21
|57
|3
|Polonia Bytom
|+11
|54
|4
|Pogoń Grodzisk Mazowiecki
|+10
|54
|5
|Śląsk Wrocław
|+8
|54
|6
|Chrobry Głogów
|+8
|52
|7
|Polonia Warszawa
|+4
|52
|8
|Miedź Legnica
|+1
|52
|9
|ŁKS Łódź
|+5
|51
|10
|Stal Rzeszów
|-1
|51
|11
|Ruch Chorzów
|-1
|48
|12
|Odra Opole
|-8
|40
|13
|Pogoń Siedlce
|-6
|39
|14
|Puszcza Niepołomice
|-9
|37
|15
|Znicz Pruszków
|-26
|34
|16
|Stal Mielec
|-22
|32
|17
|GKS Tychy
|-21
|32
|18
|Górnik Łęczna
|-24
|27
Betclic 1. Liga wraca do grania już w ten weekend. W ramach 20. kolejki Wisła Kraków podejmie u siebie GKS Tychy, Wieczysta Kraków zmierzy się na wjeździe ze Zniczem Pruszków, Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a Polonia Bytom z ŁKS-em Łódź.
Jak oblicza superkomputer BETSiE?
Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Przede wszystkim bierze pod uwagę statystyki z dotychczasowych spotkań – liczbę goli, strzałów na bramkę oraz wykreowanych sytuacji. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. To pozwala na bardziej precyzyjne przewidywania.