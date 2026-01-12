Nowy rozdział w Śląsku? Konkretne nazwisko na horyzoncie

Śląsk Wrocław wygląda na to, że jeszcze przed startem rundy wiosennej przejdzie duże zmiany. Dziennikarz Marcin Torz ujawnia coraz więcej kulis związanych z możliwymi decyzjami.

Rafał Grodzicki ma zostać dyrektorem sportowym Śląska

Śląsk Wrocław po spadku z PKO BP Ekstraklasy w trwającej kampanii rywalizuje o to, aby jak najszybciej wrócić do elity z Betclic 1. Ligi. Zespół prowadzony przez Ante Simundžę zakończył 2025 rok na siódmej pozycji w tabeli, mając jednocześnie zaledwie cztery punkty straty do wicelidera rozgrywek. WKS ma zatem całkiem niezłą pozycję wyjściową przed drugą częścią sezonu. Tymczasem ciekawe informacje przekazał dziennikarz Marcin Torz z portalu Ujawniamy.com.

Źródło przekonuje, że niebawem nowym prezesem klubu z Wrocławia ma zostać Remigiusz Jezierski. Z kolei dyrektorem sportowym Śląska ma zostać najpewniej Rafał Grodzicki. Jeśli druga z tych informacji się potwierdzi, 42-latek zastąpi na tym stanowisku Dariusza Sztylkę. Obecny dyrektor sportowy ma pożegnać się ze Śląskiem wraz z dotychczasowym prezesem Michałem Mazurem oraz dyrektorem akademii Krzysztofem Wołczkiem.

Zespół z Wrocławia jest obecnie w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu. Śląsk przygotowuje się do rundy wiosennej w Polsce. Jak dotąd rozegrał tej zimy jeden mecz kontrolny, mierząc się ze Ślęzą Wrocław. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2).

Do ligowego grania Wojskowi wrócą 8 lutego. Wówczas, w roli gościa, na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zmierzą się z Ruchem Chorzów. Pierwsza potyczka w tej kampanii pomiędzy tymi zespołami zakończyła się po myśli wrocławian. Śląsk wygrał wówczas różnicą dwóch bramek (3:1).