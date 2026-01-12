fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Śląska Wrocław

Śląsk zmienia prezesa. Ma być lepiej

Śląsk Wrocław od początku sezonu celował w awans do Ekstraklasy, ale na jego półmetku do realizacji jeszcze daleka droga. Zespół Ante Simundzy zimuje poza strefą barażową, zajmując dopiero siódmą lokatę. Różnice w tabeli są niewielkie, ale wciąż nie jest to wynik, którym warto się chwalić. W ostatnich miesiącach wokół klubu nie brakowało zamieszania, a wszystko to za sprawą próby przejęcia udziałów przez Mariusza Iwańskiego. Inwestor nie dogadał się w kluczowych kwestiach z Urzędem Miasta, więc Śląsk nie przejdzie procesu prywatyzacji.

Zamiast tego, w gabinetach dojdzie do kluczowej zmiany, bowiem ze stanowiska prezesa ustąpi Michał Mazur. Piotr Wołosik poinformował, że ma go zastąpić Remigiusz Jezierski, znany polskim kibicom z pracy w stacji CANAL+ Sport.

49-letni Jezierski w przeszłości był oczywiście piłkarzem, reprezentując chociażby barwy Śląska Wrocław czy Jagiellonii Białystok. Na poziomie Ekstraklasy wystąpił 144 razy. Po zakończeniu kariery dołączył do redakcji CANAL+ Sport, gdzie pełni rolę eksperta oraz komentatora. Dodatkowo zajmuje funkcję prezesa w Partnerskim Klubie Biznesu Wrocław.

O szczegółach nadchodzącej współpracy pisze Marcin Torz. Jezierski ma związać się ze Śląskiem trzyletnią umową, a do jego zadań należy oczywiście awans do Ekstraklasy. Oczekuje również pełni władzy w klubie bez ingerencji miejskich działaczy.