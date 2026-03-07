Śląsk zaprasza kibiców na mecz z Wisłą. Królewski odpowiada

08:41, 7. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Śląsk Wrocław [X] I Jarosław Królewski [X]

Śląsk Wrocław utrzymuje, że przygotowuje się na mecz z Wisłą Kraków i zaprasza kibiców na stadion. Jarosław Królewski odpowiada na kolejne komunikaty klubu.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie zagra ze Śląskiem. Królewski oczekuje przełożenia meczu

Sobotni mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków najprawdopodobniej się nie odbędzie. Już w czwartkowy wieczór Jarosław Królewski przekazał, że jego drużyna w ten weekend nie zagra w lidze. To następstwo decyzji władz Śląska, które odmówiły wpuszczenia kibiców Białej Gwiazdy na trybuny. Na przestrzeni ostatnich dni wokół tego tematu nie brakowało kontrowersji. Licznie wypowiadały się osoby z obu środowisk, a strony obierali też dziennikarze czy przedstawiciele innych klubów. W zdecydowanej większości popierają działania szefa Wisły, który oczekuje sprawiedliwego potraktowania fanów lidera pierwszej ligi.

Jak ta sytuacja się zakończy? Śląsk utrzymuje, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zespołowi, sztabowi szkoleniowemu oraz pracownikom Wisły. W sobotni poranek przekazał, że spotkanie dalej nie zostało oficjalnie odwołane. Zaprasza również na stadion kibiców wrocławskiego klubu.

Na ten komunikat odpowiedział Królewski, który również pozostaje przy swoim. Wisła w sobotę nie rozegra meczu we Wrocławiu. Właściciel Białej Gwiazdy oczekuje decyzji o przeniesieniu go na inny termin. Twierdzi, że jego wniosek poparł Prezes Marcin Animucki, a ostateczny krok musi podjąć Polski Związek Piłki Nożnej. Dla krakowskiego klubu przyjazd na stadion ma wiązać się z potencjalnym zagrożeniem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź