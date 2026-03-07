Śląsk zaprasza kibiców na mecz z Wisłą. Królewski odpowiada

Wisła nie zagra ze Śląskiem. Królewski oczekuje przełożenia meczu
Sobotni mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków najprawdopodobniej się nie odbędzie. Już w czwartkowy wieczór Jarosław Królewski przekazał, że jego drużyna w ten weekend nie zagra w lidze. To następstwo decyzji władz Śląska, które odmówiły wpuszczenia kibiców Białej Gwiazdy na trybuny. Na przestrzeni ostatnich dni wokół tego tematu nie brakowało kontrowersji. Licznie wypowiadały się osoby z obu środowisk, a strony obierali też dziennikarze czy przedstawiciele innych klubów. W zdecydowanej większości popierają działania szefa Wisły, który oczekuje sprawiedliwego potraktowania fanów lidera pierwszej ligi.
Jak ta sytuacja się zakończy? Śląsk utrzymuje, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zespołowi, sztabowi szkoleniowemu oraz pracownikom Wisły. W sobotni poranek przekazał, że spotkanie dalej nie zostało oficjalnie odwołane. Zaprasza również na stadion kibiców wrocławskiego klubu.
Na ten komunikat odpowiedział Królewski, który również pozostaje przy swoim. Wisła w sobotę nie rozegra meczu we Wrocławiu. Właściciel Białej Gwiazdy oczekuje decyzji o przeniesieniu go na inny termin. Twierdzi, że jego wniosek poparł Prezes Marcin Animucki, a ostateczny krok musi podjąć Polski Związek Piłki Nożnej. Dla krakowskiego klubu przyjazd na stadion ma wiązać się z potencjalnym zagrożeniem.