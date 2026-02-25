Peter Moore zareagował. Konkretne słowa przed meczem we Wrocławiu

Wisła Kraków może w spotkaniu 24. kolejki Betclic 1. Liga zagrać bez wsparcia swoich kibiców na trybunach. Zaniepokojenie takim obrotem spraw wyraził Peter Moore na platformie X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Peter Moore

Czy kibice Wisły zostaną w domach? Jest stanowisko klubu

Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasa, mając aktualnie 10 punktów przewagi nad wiceliderem rozgrywek. Tymczasem ciekawe wieści w kontekście zbliżającego się spotkania Białej Gwiazdy ze Śląskiem Wrocław na Tarczyński Arena Wrocław przekazała „Gazeta Krakowska”. Doniesienia skomentował doradca zarządu Wisły.

Źródło dało do zrozumienia, że fani ekipy z Krakowa mogą nie pojawić się na trybunach przy okazji starcia w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi. Ma to być związane z bojkotem dotyczącym obecności kibiców Wisły. Kilka zdań na ten temat wyraził natomiast przedstawiciel 13-krotnych mistrzów Polski.

„Byłbym niezmiernie rozczarowany, gdyby do tego doszło. Rozwój polskiej piłki nożnej jest ekscytujący, a pozornie karne działania, takie jak te, byłyby sprzeczne z tym, co staramy się osiągnąć, dążąc do przywrócenia naszej ligi i jej klubów członkowskich do europejskiej elity. Z niecierpliwością czekam na powitanie kibiców Śląska Wrocław i Wisły Kraków na ich wspaniałym stadionie 7 marca” – napisał Peter Moore na platformie X.

Szlagier z udziałem czołowych polskich ekip rozpocznie się o godzinie 17:30. Pierwsze spotkanie w tym sezonie pomiędzy obiema drużynami, które odbyło się latem minionego roku, zakończyło się z kolei przekonującą wygraną Wisły. Krakowska drużyna zwyciężyła różnicą pięciu trafień.