Śląsk w końcu się dogadał! Sprowadza gwiazdę Betclic 1. ligi

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk sprowadzi bramkostrzelnego napastnika

Śląsk Wrocław tego lata mocno się wzmacnia. Zespół z Dolnego Śląska ma ambitne plany i chce po roku przerwy awansować do PKO Ekstraklasy. Zadanie nie jest i nie będzie jednak łatwe, bowiem zainteresowanych promocją do elity jest przynajmniej kilka zespołów, a miejsc tylko trzy. Niemniej dotychczasowe ruchy Wojskowych wskazują na to, że zespół Ante Simundzy będzie jednym z faworytów.

Wiadomo jednak, że kolejne ruchy transferowe jeszcze nastąpią. Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X (dawniej Twitter), Śląsk w końcu pozyska – po długich spekulacjach – Przemysława Banaszaka z Górnika Łęczna. Wcześniej napastnik łączony był z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, ale nie udało się porozumieć ws. warunków kontraktu teraz temat wydaje się być bliski finalizacji.

Przemysław Banaszak w tym sezonie dla zespołu Górnika Łęczna rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 15 goli oraz zanotował cztery asysty. Na poziomie PKO Ekstraklasy ma na swoim koncie 28 spotkań oraz cztery gole i dwie asysty. W przeszłości grał także dla uzbeckiego Pakhtakora Tashkent. 28-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

