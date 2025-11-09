Śląsk nie wykorzystał wpadki Wisły. Rewelacja ligi podbiła Wrocław

Śląsk Wrocław nie wykorzystał szansy i przegrał przed własną publicznością z Polonią Bytom 2-3. Goście tego meczu przeskoczyli w tabeli swojego rywala.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław - Polonia Bytom

Polonia triumfuje ze Śląskiem

Śląsk Wrocław otrzymał szansę, aby w niedzielę zbliżyć się do liderującej Wisły Kraków, gdyż ta zanotowała porażkę z Polonią Warszawa. Zadanie ekipy Ante Simundzy oczywiście nie było łatwe, bowiem na jej teren przyjechała Polonia Bytom, która jest jedną z rewelacji tego sezonu pierwszej ligi. Od samego początku gościom udało się potwierdzić, że są w świetnej dyspozycji, nawet mimo zakończonej niedawno serii meczów bez wygranej.

Polonia wyszła na prowadzenie już w drugiej minucie spotkania ze Śląskiem. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła do Lucjana Zielińskiego, który posłał bombę z powietrza. Jego uderzenie wylądowało w okienku bramki Michała Szromnika, kompletnie nie dając mu szans na skuteczną interwencję.

Zielińscy tak mają! Jak gol… to 𝐁𝐀𝐉𝐄𝐂𝐙𝐍𝐘 😱



Lucjan Zieliński przepięknym strzałem otworzył wynik meczu Śląska Wrocław z Polonią Bytom.



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/AtLQ1NHdGL pic.twitter.com/yQdsXNELVo — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 9, 2025

Ten moment zwiastował, że mecz będzie bardzo ciekawy i napięty. Śląsk w pierwszej połowie był fatalnie dysponowany w obronie, co Polonia oczywiście wykorzystała. W 28. minucie prowadzenie podwyższył Jakub Arak, a wynik 2-0 utrzymał się do przerwy.

Po zmianie stron Śląsk rzucił się na rywala, przejmując środkową strefę boiska. Gra przeniosła się pod pole karne Polonii, co w 53. minucie przyniosło gola kontaktowego. Goście z Bytomia nie ograniczyli się natomiast tylko do defensywy, dlatego w 77. minucie zdobyli trzecią bramkę.

Wydawało się, że to koniec emocji, ale wrocławianie w 87. minucie trafili po raz drugi. Zabrakło jednak czasu, aby powalczyć o bramkę wyrównującą. Polonia zatriumfowała we Wrocławiu i wskoczyła na czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzając pokonanego Śląska.