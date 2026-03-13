Śląsk będzie domagał się odszkodowania od Wisły Kraków! Wiadomo, o jakiej kwocie mowa

Śląsk Wrocław zamierza domagać się odszkodowania do Wisły Kraków z tytułu kosztów poniesionych przy organizacji meczu, który się nie odbył. Marcin Torz z "Ujawniamy.com", przekazał informacje o kwocie ponad miliona złotych.

Na zdjęciu: Stadion Śląska Wrocław

Wielka awantura pomiędzy Wisłą Kraków a Śląskiem Wrocław w ostatnich dniach i tygodniu rozpaliła internet do czerwoności. Nie ma jednak co się dziwić. Dwie wielkie marki, które walczą o powrót do PKO Ekstraklasy miały spotkać się w hicie kolejki na murawie, ale zamiast tego doszło do bezprecedensowej sytuacji. Biała Gwiazda bowiem odmówiła rozegrania meczu i pozostała w Krakowie.

To oczywiście z powodu decyzji Śląska Wrocław (lub raczej pseudokibiców WKS-u, którzy naciskali na prezesa Remigiusza Jezierskiego, aby ten zablokował wejście fanów z Krakowa). Obecnie obie strony zapowiadają dochodzenie swoich racji na stopie prawnej i administracyjnej, a PZPN przyznał już walkower na niekorzyść Wisły za brak stawiennictwa się na stadionie. Nadal jednak nie jest rozpatrzona sprawa niewpuszczenia kibiców, a tutaj kara ma być „drakońska”.

Tymczasem według informacji przekazanych przez Marcina Torza z serwisu „Ujawniamy.com”, Śląsk Wrocław ma zamiar domagać się od Wisły Kraków odszkodowania w wysokości ponad miliona złotych. Chodzi o koszty, które klub musiał ponieść przy organizacji meczu, który się nie odbył.

W komentarzu na ten wpis dziennikarza, Jarosław Królewski ironicznie napisał: „Brutto czy netto?”. Można więc domyślać się, że klub z Krakowa nie będzie zbyt chętny na jakiekolwiek odszkodowanie wobec Śląska.

