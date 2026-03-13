Królewski wystartuje na prezesa PZPN?! Działacz Wisły odpowiedział

Jarosław Królewski został zapytany w rozmowie z "TVP Sport", czy pojawił się pomysł wystartowania na fotel prezesa PZPN-u. Prezes Wisły Kraków jasno odpowiedział, że: "nikt nie jest na to gotowy".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski odpowiedział na pytanie o strat w wyborach na prezesa PZPN

Wisła Kraków w ostatnim czasie jest w centrum największego piłkarskiego zamieszania w Polsce w ostatnich latach. Właściwie trudno powiedzieć, czym zakończy się wielka awantura wokół meczu ze Śląskiem Wrocław. Meczu tylko z nazwy, gdyż rzecz jasna, nie doszedł on do skutku. Dlatego też PZPN zdecydował się ukarać Białą Gwiazdą walkowerem za brak stawiennictwa się zespołu na murawie.

To jednak nie zamyka sprawy, a chyba dopiero ją rozpoczyna. Powiedział o tym także sam Jarosław Królewski w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na łamach Goal.pl. Niemniej działalność prezesa i właściciela Wisły Kraków w ostatnim czasie jest tak szeroka, że zyskał on sobie wielu zwolenników w szeroko pojętym środowisku. Kibice, dziennikarze, eksperci oraz byli piłkarze doceniają upór w walce o egzekwowanie praw kibiców gości do uczestnictwa w wyjazdowych meczach. Dlatego też – trochę na kanwie tych działań – Łukasz Gikiewicz na antenie „TVP Sport” zapytał Jarosława Królewskiego o ewentualny start w wyborach na prezesa PZPN.

– Myślę, że nikt nie jest na to gotowy – ani ja, ani PZPN, ani całe środowisko piłkarskie – krótko odpowiedział działacz Wisły Kraków, która aktualnie skupia się przede wszystkim na walce o powrót do PKO Ekstraklasy. W ligowej tabeli mają oni sporą przewagę nad resztą stawki, ale wciąż nic nie jest pewne.

