Simundza nie boi się Wisły Kraków. Wskazał, gdzie widzi szanse dla Śląska

Ante Simundza wziął udział w konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Wisłą Kraków. Szkoleniowiec Śląska Wrocław podkreślił, że ma duży szacunek do Białej Gwiazdy, ale absolutnie się jej nie boi.

PressFocus Na zdjęciu: Simundza przed meczem z Wisłą Kraków

Simundza zabrał głos przed meczem z Wisłą Kraków

Śląsk Wrocław po niezbyt udanym początku sezonu obecnie radzi sobie już bardzo dobrze i znajduje się na trzeciej lokacie w Betclic 1 Lidze. Jeszcze lepiej prezentuje się Wisła Kraków, która wygrała wszystkie pięć spotkań, we wtorek rozgromiła Znicz Pruszków aż 7:0, a bilans bramkowy wynosi 23:5. Teraz obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu. Choć kampania niedawno się zaczęła, ten pojedynek może mieć spore znaczenie w końcowym rozrachunku i walce o awans do PKO Ekstraklasy.

– Sześć meczów to wystarczająca liczba, żeby zrozumieć, na czym polega gra w na tym poziomie rozgrywkowym. Musimy patrzeć na siebie i myśleć, jak stawać się lepszym. Piłkarze, którzy przyszli do nas jako ostatni, z dnia na dzień coraz lepiej rozumieją, jak chcemy grać – przyznał Ante Simundza przed meczem z Wisłą cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Szkoleniowiec Śląska odniósł się także do znakomitej formy Białej Gwiazdy. – Mamy szacunek do każdej z drużyn. Wisła jest jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy, tak samo jak my. To duży klub. Jedziemy tam skoncentrowani i z własnymi pomysłami. Ale czy się boimy? Absolutnie nie. Rzeczywiście Wisła strzela dużo goli, ale również je traci. Są bardzo skuteczni w ofensywnie, ale każda drużyna ma swoje dobre i złe strony. My będziemy starali się pokazać nasze zalety i uwydatnić wady przeciwników. Nie wiem, czy Wisła przerasta pierwszą ligę, ale nie znam drużyny, która na tym etapie sezonu miałaby zagwarantowane pierwsze miejsce na koniec. Wiele rzeczy może się jeszcze zmienić – powiedział szkoleniowiec wrocławskiej drużyny.

Śląsk Wrocław będzie osłabiony w meczu z Wisłą. Simundza nie będzie mógł skorzystać z usług Przemysława Banaszaka, który został zawieszony na dwa mecze za czerwoną kartkę otrzymaną w pojedynku z Odrą Opole. – Takie są zasady. W Głogowie w podobnej sytuacji był Mariusz Malec – jedyna różnica była taka, że nie przewrócił się. Zasady są jednak zasadami i musimy je respektować – stwierdził trener.

Początek hitu Betclic 1 Ligi, w którym Wisła podejmie Śląsk Wrocław już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, o godzinie 14:30.

