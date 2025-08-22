Buksa trafi do Serie A. Wkrótce oficjalne potwierdzenie

15:46, 22. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Roman Kołtoń

Adam Buksa szykuje się do przeprowadzki z Danii do Włoch. Według Romana Kołtonia 29-letni napastnik reprezentacji Polski z Midtjylland trafi do Udinese, a transfer zostanie potwierdzony w najbliższych godzinach.

Adam Buksa
Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Buksa w Udinese. Polak znów pod wodzą Runjaica

Adam Buksa po roku spędzonym w Midtjylland zmieni otoczenie. Roman Kołtoń w mediach społecznościowych potwierdził, że transfer jest już praktycznie sfinalizowany. – Dobra informacja dla reprezentacji Polski – Adam Buksa przechodzi z Midtjylland do Udinese. Klub Serie A dziś lub jutro ogłosi transfer! 29-letni napastnik trafia pod skrzydła Kosty Runjaica, z którym współpracował przed laty w Pogoni. Runjaic zakłada grę dwoma napastnikami – przekazał polski dziennikarz.

Wpis ten potwierdza wcześniejsze doniesienia mediów. Jeszcze w lipcu informowaliśmy o zainteresowaniu 29-latkiem ze strony jednej z ekip Serie A. Później te doniesienia potwierdził też ceniony na włoskim rynku Nicolo Schira. Reprezentant Polski miał negocjować kontrakt ważny do czerwca 2029 roku.

Napastnik zna trenera Udinese doskonale. Pod okiem Kosty Runjaica występował w Pogoni Szczecin, gdzie w latach 2017–2020 rozegrał 55 spotkań. W tym czasie zdobył 22 gole i dołożył 10 asyst, co uczyniło go jednym z kluczowych graczy tamtej drużyny.

Ostatni sezon w barwach Midtjylland Polak zakończył z dorobkiem 15 goli i 2 asyst w 39 meczach. Duńczycy zapłacili za niego RC Lens cztery miliony euro i mogą teraz liczyć na zysk, gdyż obecna wycena zawodnika sięga sześciu milionów, choć obecnie nie jest jasne, ile Włosi zapłacą za Buksę.

Udinese w obecnym okienku transferowym sprowadziło już jednego Polaka. Na Bluenergy Stadium trafił Jakub Piotrowski, którego transfer kosztował trzy miliony euro. Buksa dołącza do zespołu w roli wzmocnienia ofensywy i ma być ważnym elementem w planach Runjaica.

