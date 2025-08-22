Śląsk Wrocław stracił napastnika przed meczem z Wisłą Kraków

Śląsk Wrocław będzie musiał sobie poradzić bez Przemysława Banaszaka w meczu z Wisłą Kraków. Napastnik został zawieszony na dwa spotkania za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Odrą Opole.

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Banaszak zawieszony na dwa spotkania

Śląsk Wrocław bardzo przeciętnie rozpoczął zmagania w Betclic 1 Lidze od remisu z Wieczystą Kraków i porażki ze Stalą Rzeszów. Później jednak przyszły wygrane z Ruchem Chorzów oraz Miedzią Legnica, co poprawiło nastroje w stolicy Dolnego Śląska. W minioną niedzielę zespół Ante Simundzy zremisował z Odrą Opole 1:1.

Tego spotkania nie dokończył jednak Przemysław Banaszak, który otrzymał czerwoną kartkę. Zawodnik nie pojawił się w składzie na środowy mecz z Chrobrym Głogów i jak się okazało, napastnik nie zagra także w kolejnym meczu Śląska Wrocław, gdy w najbliższy weekend wrocławianie zmierzą się z Wisłą Kraków.

– Komisja Dyscyplinarna PZPN ukarała Przemysława Banaszaka za czerwoną kartkę w meczu z Odrą Opole dwoma meczami dyskwalifikacji. Kara biegnie od 18 sierpnia. Oznacza to, że napastnik Śląska będzie mógł wrócić do gry począwszy od spotkania z GKS-em Tychy. Występ w najbliższym starciu z Wisłą Kraków jest wykluczony – przekazał Śląsk Wrocław w mediach społecznościowych.

Niedzielny mecz Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław to zdecydowanie największy hit nadchodzącej kolejki Betclic 1 Ligi, a także jedno z ciekawszych wydarzeń w polskiej piłce podczas tego weekendu. Biała Gwiazda notuje serię pięciu wygranych z rzędu, a ostatni pojedynek ze Zniczem Pruszków zakończył się wygraną aż 7:0. Śląsk jest obecnie trzeci w tabeli, ale ma aspiracje, by już po roku wrócić do PKO BP Ekstraklasy.

