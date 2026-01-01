Cichy bohater z niższej ligi? Ruch ma go na radarze

Ruch Chorzów na zimę ma plan, aby wzmocnić się w ataku. Niewykluczone, że 14-krotny mistrz Polski ruszy po zawodnika występującego w niższej klasie rozgrywkowej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk i Waldemar Fornalik

Andrij Remeniuk na radarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów zakończył pierwszą część sezonu 2025/2026 w Betclic 1. Lidze na ósmej pozycji w tabeli, tracąc tylko cztery punkty do drugiej Polonii Bytom. Tym samym Niebiescy wciąż liczą się w grze o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie ewentualnego transferu do ekipy z Chorzowa przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

Według informacji insidera Ruch zainteresował się Andrijem Remeniukiem z Avii Świdnik. Były młodzieżowy reprezentant Ukrainy w trwającej kampanii wystąpił łącznie w 22 spotkaniach. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył również sześć asyst. Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, mógłby on rywalizować o miejsce w składzie z Marko Kolarem, Patrykiem Szwedzikiem, Danielem Szczepanem oraz Tomaszem Bałą.

Chorzowianie przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną 5 stycznia. W trakcie przerwy w rozgrywkach Niebiescy udadzą się na obóz przygotowawczy do Wałbrzycha. Ogólnie w okresie przygotowawczym Ruch ma w planach rozegrać cztery spotkania kontrolne.

Do ligowego grania ekipa z Chorzowa wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza ze Śląskiem Wrocław. W pierwszym starciu w tym sezonie pomiędzy obiema drużynami górą był WKS, który zwyciężył 3:1. Ogólnie w sześciu ostatnich bezpośrednich starciach między zespołami Ruch był górą trzykrotnie, dwa razy wygrał Śląsk, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.