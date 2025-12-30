Rok pełen zwrotów akcji. Ruch Chorzów patrzy w przyszłość

Ruch Chorzów ogólnie 2025 roku nie może zaliczyć do udanych. Tymczasem w rozmowie z klubową telewizją ciekawymi przemyśleniami podzielił się dyrektor sportowy Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Tomasz Foszmańczyk o 2025 roku w wykonaniu Ruchu

Ruch Chorzów sezon 2024/2025 zakończył w Betclic 1. Lidze na rozczarowującym 10. miejscu. Tym samym Niebiescy w poprzedniej kampanii nie zrealizowali celu minimum w postaci wywalczenia miejsca w barażach o awans do elity. Z kolei w tej kampanii, gdy tak naprawdę przed drużyną nie zostały postawione śmiałe cele, chorzowianie po pierwszej części sezonu liczą się w grze o awans do elity, mając 30 oczek na koncie. Do drugiej Polonii Bytom tracą cztery punkty. Na konkretne podsumowanie pozwolił sobie dyrektor sportowy 14-krotnych mistrzów Polski.

– Przede wszystkim ta runda miała swoją dynamikę. Początek był dla nas mocno rozczarowujący i na pewno nie taki, jakiego byśmy oczekiwali. Pokłosiem tego była późniejsza zmiana na stanowisku szkoleniowca. Myślę, że ta druga część rundy, szczególnie jej końcówka, wyglądała już zdecydowanie lepiej. Mimo że pozycja wyjściowa – ósme miejsce w tabeli – nie jest może jakaś rewelacyjna, to jeśli spojrzymy na liczbę punktów i różnice, jakie dzielą nas od czołówki, można patrzeć na to z optymizmem. Przede wszystkim chcieliśmy ustabilizować naszą formę i w końcówce rundy rzeczywiście się to udało – powiedział Tomasz Foszmańczyk w rozmowie z Ruch TV.

– Myślę, że sama gra nie była wtedy absolutnym priorytetem i nie była najważniejsza. Kluczowe było regularne punktowanie i to na pewno w końcówce rundy przynosiło efekty – dodał dyrektor sportowy Niebieskich.

Ruch przygotowania do drugiej części sezonu rozpocznie 5 stycznia. Ekipa z Chorzowa rozegra cztery sparingi w trakcie przerwy w rozgrywkach. Z kolei pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku rozegra w lutym. 14-krotny mistrz Polski zmierzy się wówczas ze Śląskiem Wrocław.