Nowa runda, stare bolączki? Głos trenera Śląska po remisie z Ruchem

Śląsk Wrocław zremisował w niedzielnym spotkaniu 20. kolejki Betclic 1. Ligi z Ruchem Chorzów (2:2). Po zakończeniu meczu trener Wojskowych wypowiedział się na temat postawy Marko Djokovicia oraz trudności w stwarzaniu sytuacji bramkowych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk miał swoje momenty. Ante Simundza o spotkaniu z Ruchem Chorzów

Śląsk Wrocław nie zaczął po swojej myśli rundy wiosennej. Ekipa prowadzona przez Ante Simundzę podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów. Po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec WKS-u.

– Myślę, że publiczność doświadczyła bardzo ciekawego spotkania. Uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem dla obu zespołów. Przy odrobinie szczęścia w końcówce, w 88. czy 89. minucie, mogliśmy nawet zdobyć bramkę dającą zwycięstwo. Na boisku było jednak dużo walki, zaangażowania i pasji po obu stronach. Koniec końców ten remis jest sprawiedliwym rezultatem – powiedział Simundza w trakcie pomeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez Ruch TV.

Niedzielne starcie ogólnie układało się pod dyktando Niebieskich, którzy stworzyli sobie więcej sytuacji strzeleckich. Tymczasem ciekawą opinią podzielił się szkoleniowiec drużyny z Wrocławia.

– Myślę, że problem leży przede wszystkim w tym, że marnujemy proste piłki. Jedyne, czego oczekuję, to większej pewności siebie zawodników, bo jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, nie mam żadnych wątpliwości, że moja drużyna je posiada – zaznaczył Simundza.

– Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to pierwsze dziesięć minut było w naszym wykonaniu niezłe, ale potem trudno mi wytłumaczyć, dlaczego przestaliśmy grać w określony sposób. Zawodnicy wiedzą, jakie mają zadania i jak mają grać, ale koniec końców to oni decydują na boisku, jak to spotkanie będzie przebiegać – uzupełnił trener Śląska.

Udany debiut w szeregach Wojskowych zaliczył Lamine Ba. Pochlebnych słów na jego temat nie szczędził również opiekun Śląska.

– Lamine Ba był naszym celem już w ubiegłym roku. Lepiej późno niż wcale i cieszymy się, że w końcu do nas dołączył. Znam go dobrze i wiem, że będzie zawodnikiem, który da nam bezpieczeństwo w defensywie, a także wsparcie dla linii pomocy. Piłkarze przed nim będą mieli świadomość, że za ich plecami jest ktoś, kto potrafi zabezpieczyć lewą i prawą stronę – podkreślił Simundza.

Wrocławianie kolejne spotkanie rozegrają w najbliższą sobotę. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Miedzią Legnica. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30.