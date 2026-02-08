Ruch z remisem, ale wynik nie oddawał przebiegu meczu. Fornalik mówił wprost

Ruch Chorzów rozegrał bardzo dobrą partię przeciwko Śląskowi Wrocław, mając kontrolę nad spotkaniem. Zabrakło jednak kropki nad "1". Po spotkaniu, po siódmym remisie w sezonie, niedosytu nie ukrywał trener Waldemar Fornalik.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Ruch Chorzów z niedosytem po spotkaniu ze Śląskiem Wrocław

Ruch Chorzów, grając na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim w tej kampanii, przyzwyczaił kibiców do tego, że wygrywa. Tymczasem w niedzielne popołudnie Niebiescy podzielili się punktami ze Śląskiem Wrocław, mimo że zdaniem szkoleniowca chorzowian zdobyli trzy bramki. Po meczu opinię na temat spotkania wyraził trener 14-krotnych mistrzów Polski.

– Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz, powiem tak nieskromnie. Oczywiście wynik nas nie satysfakcjonuje, bo to my strzeliliśmy trzy gole, a rezultat jest remisowy – powiedział Waldemar Fornalik w trakcie konferencji prasowej opublikowanej przez Ruch TV.

– Pewnie, że w końcówce przeciwnik stworzył groźną sytuację, kiedy Martin Konczkowski wybił piłkę z linii bramkowej, ale do tego momentu to my mieliśmy więcej sytuacji i powinniśmy prowadzić przynajmniej dwoma bramkami. Tak się nie stało, ale powiedziałem drużynie, że taka jest piłka. Często zespół, który stwarza więcej sytuacji, nie zawsze wygrywa. Podziękowałem drużynie za ambicję i zaangażowanie – zaznaczył trener Niebieskich.

Na trybunach w trakcie niedzielnej potyczki pojawiło się ponad 17 tysięcy widzów. Na ten temat również kilka słów powiedział szkoleniowiec ekipy z Chorzowa.

– Bardzo jesteśmy zadowoleni także z tego, że przyszło tylu kibiców, i myślę, że zobaczyli ciekawy mecz. Gdyby to spotkanie wyglądało inaczej, pewnie byłoby rozczarowanie. A tak myślę, że zarówno u nas, jak i u kibiców, jest pewien niedosyt, ale to, co pokazaliśmy dzisiaj w meczu, na pewno napawa optymizmem na przyszłość – podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

Swoje kolejne spotkanie Ruch rozegra już w najbliższy piątek, gdy zmierzy się w roli gościa z Pogonią Siedlce. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.