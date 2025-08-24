Ruch Chorzów zremisował w spotkaniu siódmej kolejki Betclic 1. Ligi z Polonią Bytom (1:1), na co wpływ miała dynamiczna końcówka. Obie bramki padły w ostatnim kwadransie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Polonia Bytom

Ruch Chorzów – Polonia Bytom

Ruch Chorzów i Polonia Bytom to drużyny, które w sobotnie popołudnie zmierzyły się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku. Wówczas rywalizowały jeszcze w 3. lidze. Od tamtej pory w obu klubach wiele się wydarzyło.

Obie ekipy w ostatnich latach zafundowały swoim kibicom prawdziwy rollercoaster emocji. Niebiescy zanotowali trzy awanse z rzędu, następnie spadli z PKO BP Ekstraklasy i obecnie rozgrywają drugi sezon z rzędu w Betclic 1. Lidze. Z kolei bytomianie wrócili na zaplecze elity po 12 latach przerwy. Tym samym Najstarsze Derby Śląska zapowiadały się niezwykle interesująco.

Przed sobotnim starciem, w środku tygodnia, zarówno Ruch, jak i Polonia sięgnęły po komplet punktów. Chorzowianie pokonali w roli gospodarza Stal Rzeszów (4:0), natomiast bytomianie wygrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:0).

W pierwszej części gry żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki. Optyczną przewagę mieli jednak goście z Bytomia. Wyróżniali się przede wszystkim Jean Franco Sarmiento oraz Tomasz Gajda. Kolumbijczyk siał sporo zamieszania na skrzydle, a Gajda imponował stabilizacją tempa gry.

Najbliższy zdobycia bramki był właśnie Sarmiento. W 43. minucie oddał mocny strzał, lecz Jakub Bielecki obronił jego uderzenie. Na przerwę oba zespoły schodziły więc przy bezbramkowym remisie.

Po zmianie stron obraz gry znacząco się nie zmienił. Trenerzy obu ekip starali się jednak ożywić grę zmianami. Na boisku pojawili się m.in. Jakub Arak w zespole gości i Piotr Ceglarz u gospodarzy. To właśnie Ceglarz w 77. minucie popisał się kapitalnym strzałem sprzed pola karnego, dając Ruchowi prowadzenie. Asystę przy tym trafieniu zanotował Shuma Nagamatsu.

KAPITALNY GOOOL 😳 #RCHBYT 1:0



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl, w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/6jAQVOQvEV — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 24, 2025

Goście jednak się nie poddali i szukali gola wyrównującego. To się udało Polonii w 88. minucie. W roli głównej wystąpił Jakub Szymański i spotkanie po dynamicznej końcówce zakończyło się podziałem punktów. W następnej kolejce Ruch zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec, natomiast bytomianie podejmą u siebie Wieczystą.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom 1:1 (0:0)

1:0 Piotr Ceglarz 77′

1:1 Jakub Szymański 88′