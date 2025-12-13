Niebieska Wigilia pełna symboli. Padły ważne słowa o przyszłości Ruchu

Ruch Chorzów tradycyjnie zorganizował Niebieską Wigilię, w której trakcie pojawiło się ponad 300 gości. W oficjalnej części uroczystości nie brakowało wystąpień z udziałem prezesa klubu Seweryna Siemianowskiego oraz prezydenta miasta Chorzowa – Szymona Michałka.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezes Ruchu Chorzów – Seweryn Siemianowski i prezydent Chorzowa – Szymon Michałek

Nowy sztandar, złota piłka i jasne deklaracje. Ponad 300 osób pojawiło się w piątek 12 grudnia 2025 roku na tradycyjnej Niebieskiej Wigilii, która przyniosła symbole, mówiące więcej o przyszłości Ruchu Chorzów niż ligowa tabela

„Stadion musi powstać” – mówił prezydent Chorzowa – Szymon Michałek w trakcie oficjalnej części uroczystości. Ponadto padła konkretna data związana z powstaniem pierwszej trybuny areny, a także ujawniona została konkretna liczba miejsc, co może mieć kluczowe znaczenie dla losów klubu

Ruch podsumował intensywny rok, a co za tym idzie nie brakowało narracji o teraźniejszości i planach na przyszłość

Trzecia Niebieska Wigilia na Stadionie Śląskim

Ruch Chorzów w umiarkowanie dobrych nastrojach przystępował do corocznej Niebieskiej Wigilii. Co prawda kwestie organizacyjne wciąż budzą niepokój u kibiców chorzowskiej ekipy. W każdym razie zawodnicy 14-krotnego mistrza Polski w rundzie wiosennej wciąż mogą rywalizować o cel, którym jest powrót do elity.

Sama uroczystość to tradycja zapoczątkowana jeszcze w kawiarence klubowej na obiekcie przy ulicy Cichej 6. Niemniej od momentu, gdy klub zaczął korzystać z gościnności SuperAuto.pl Stadionu Śląskiego, coroczne spotkanie społeczności związanej z Niebieskimi odbywa się w jednym z pomieszczeń Kotła Czarownic.

W piątkowy wieczór, punktualnie o godzinie 19:20, rozpoczęła się trzecia z rzędu Niebieska Wigilia na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Jego Ekscelencja ks. arcybiskup metropolita górnośląski Andrzej Przybylski, wicewojewoda śląski Michał Kopański, prezydent Chorzowa Szymon Michałek, wiceprezydent Chorzowa Agnieszka Kumor, wiceprezes Urovity Joanna Kurczyk-Górska oraz dyrektor SuperAuto.pl Stadionu Śląskiego Adam Strzyżewski. W trakcie uroczystości zabrakło natomiast takich postaci jak Zdzisław Bik czy Aleksander Kurczyk, którzy są jednymi z akcjonariuszy klubu. Nieobecny był również szkoleniowiec drużyny z Chorzowa – Waldemar Fornalik.

Symboliczny moment dla klubu. Nowy sztandar Ruchu

Podczas Niebieskiej Wigilii odbyła się ceremonia związana z wyniesieniem dotychczasowego oraz nadaniem i wręczeniem nowego sztandaru klubu. Ponadto wręczono symboliczną złotą piłkę dla najlepszego piłkarza Ruchu w 2025 roku. Wyróżnienie to trafiło do rąk Patryka Szwedzika, który w rundzie jesiennej wielokrotnie cieszył kibiców swoją skutecznością. Były zawodnik Chrobrego Głogów dołączył tym samym do Daniela Szczepana oraz Szymona Szymańskiego, którzy również posiadają to prestiżowe wyróżnienie.

Tomasz Foszmańczyk, Patryk Szwedzik i Seweryn Siemianowski (fot. PressFocus)

Całą uroczystość uzupełniły wystąpienia prezesa 14-krotnych mistrzów Polski oraz prezydenta Chorzowa. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel klubu.

– Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na corocznej Wigilii Ruchu Chorzów – rozpoczął prezes Seweryn Siemianowski. – Połączyliśmy kilka wigilii, które zazwyczaj odbywały się osobno. Cieszę się, że dziś udało się wszystko zjednoczyć. Pomimo tego, że nie mamy obecnie naszej klubowej kawalerki, udało się spotkać w jednym miejscu i to jest naprawdę fajna sprawa – zaznaczył przedstawiciel Niebieskich.

– W imieniu całego klubu Ruch Chorzów życzę wam wszystkiego najlepszego na te święta: wesołych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku – pełnego sukcesów sportowych i satysfakcji – dodał prezes Ruchu.

Michałek o pracy i wyzwaniach. „Ten rok bardzo mnie doświadczył”

Znacznie bardziej rozbudowane wystąpienie należało do prezydenta Chorzowa – Szymona Michałka. Odniósł się on do dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz Ruchu Chorzów. Choć obowiązki prezydenta miasta obejmują wiele innych płaszczyzn, podczas Niebieskiej Wigilii naturalnie dominowały wątki związane z klubem.

– Szanowni Państwo, nie wiem, która to już Wigilia Ruchu na Stadionie Śląskim – trzecia, zdaje się. Pamiętam, że rok temu było tu równie dużo ludzi, choć dziś chyba jeszcze więcej. Pamiętam też, z jakimi ideałami obejmowałem stanowisko prezydenta miasta Chorzowa. Muszę powiedzieć, że ten rok bardzo mnie doświadczył, jeśli chodzi o sprawy związane z miastem, ale moje podejście się nie zmieniło – rozpoczął Michałek.

– Zawsze podążam za słowami mojej świętej pamięci babci, która mówiła: „Trzeba wciąż pod górę iść, bo męczy życie, a kiedy przyjdzie paść – to paść na samym szczycie”. Tak samo podchodzę do pracy, którą obecnie wykonuję – bycia prezydentem miasta – i tak samo patrzę na Ruch Chorzów – zaznaczył samorządowiec.

Marzenia o Ekstraklasie i wiara w Fornalika

Michałek poruszył też wątek rywalizacji sportowej. Przyznał wprost, że mocno wierzy w pracę aktualnego szkoleniowca Niebieskich.

– Gdyby życie składało się wyłącznie z rzeczy prostych, łatwych i przyjemnych, nie wiedzielibyśmy, czym tak naprawdę jest satysfakcja. Dziś jesteśmy w I lidze i marzymy o powrocie do Ekstraklasy. Jestem głęboko przekonany, że pod wodzą trenera Waldemara Fornalika jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć. Nie wiem, czy stanie się to w tym sezonie, ale wierzę, że nam się uda – mówił prezydent Chorzowa.

Prezydent Chorzowa – Szymon Michałek

– Równolegle odnosimy sukcesy także na innych polach – w tym infrastrukturalnych. Po raz pierwszy mamy w Chorzowie cztery seniorskie drużyny grające na wysokim poziomie: piłkę nożną mężczyzn, futsal, piłkę ręczną mężczyzn oraz piłkę ręczną kobiet. Ogromnie mnie cieszy, że udało się to osiągnąć. Po wielu latach nieudanych prób budowy balonu czy hali pneumatycznej, w przyszłym roku – dzięki staraniom Urzędu Miasta oraz dyrektora MORiS-u Krystiana Grzybińskiego – doprowadzimy tę sprawę do szczęśliwego finału. Mamy już nową murawę sztuczną na boisku przy Kresach – kontynuował Michałek.

Vipovska trybuna i plan zabiegania o środki zewnętrzne

Prezydent Chorzowa wypowiedział się również szeroko i stanowczo w sprawie powstania nowego stadionu dla Ruchu.

– W poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 13:00 w Chorzowskim Centrum Kultury przedstawimy koncepcję wypracowaną przez ostatnie miesiące. Niezależnie od problemów, z którymi się mierzymy, nie mam zamiaru rezygnować z obranej drogi. Stadion na 22 tysiące miejsc musi w Chorzowie powstać – podkreślił Michałek.

– Rozpocznę tę budowę w tej kadencji. Jeśli nie będą rzucane kolejne kłody pod nogi, chcemy zakończyć budowę pierwszej – vipovskiej – trybuny w latach 2027–2028. Kolejnym krokiem będzie intensywne zabieganie o środki rządowe, m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak państwo wiedzą, środki te były już obiecane, a później niestety zostały wycofane – uzupełnił 41-latek.

– Ja jednak raz danej obietnicy trzymam się bardzo mocno. Uważam, że nasza społeczność zasługuje na własny dom. Bardzo dobrze czujemy się na Stadionie Śląskim i dziękujemy za to, że możemy tam grać – Adamie, masz w nas przyjaciół – ale po tylu latach pragniemy swojego miejsca – dodał Michałek.

Ruch Chorzów zakończył zmagania w Betclic 1. Lidze w 2025 roku na ósmej pozycji w tabeli, mając 30 punktów na koncie. Do wicelidera rozgrywek Polonii Bytom traci cztery oczka. Do ligowego grania Niebiescy wrócą 7 lutego, gdy na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.

