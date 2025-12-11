Ruch i jego transferowa karuzela. Hity, niewypały i nowe nazwiska w grze

Ruch Chorzów szykuje się do zimowej sesji transferowej. Aktualna pozycja wyjściowa Niebieskich jest niezła i klub celuje w awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie trwa analiza pod kątem ważnych działań zimą. Jednocześnie warto przeanalizować letnie okno transferowe.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Szwedzik i Szymon Karasiński

Ruch Chorzów po zmianie trenera i i kilku trafionych letnich transferach wciąż realnie liczy się w walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Ofensywa drużyny oparta na Patryku Szwedziku, Piotrze Ceglarzu, Marko Kolarze i Shumie Nagamatsu ciągnie drużynę w górę tabeli

Letnie okno transferowe przyniosło w Chorzowie zarówno hity (m.in. Leśniak-Paduch, Szwedzik, Gradecki, Ceglarz), jak i rozczarowania (Szymiński, Bała, Żurawski). Liczne odejścia pozwoliły natomiast przebudować kadrę i otworzyć drogę nowym liderom

Zimowa sesja zapowiada się równie aktywnie. Klub planuje wzmocnienia, a w medialnych spekulacjach przewijają się już konkretne kandydatury

Ruch Chorzów – transfery w trakcie letniego okna 2025

Ruch Chorzów ma ambitne plany związane z walką o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Przed startem rundy wiosennej 14-krotny mistrz Polski ma dobrą pozycję wyjściową, tracąc tylko cztery punkty do Polonii Bytom, zajmującej pozycję wicelidera rozgrywek Betclic 1. Ligi. Tym samym Niebiescy wciąż liczą się w grze o bezpośredni awans do elity.

Już na starcie sezonu władze klubu z Chorzowa zdecydowały o roszadzie na stanowisku szkoleniowca. Dawid Szulczek został w sierpniu tego roku zastąpiony Waldemarem Fornalikiem, co wyraźnie wskazało, że Ruch mierzy wysoko. Ponowny debiut doświadczonego szkoleniowca nie dał powodów do zadowolenia kibicom po porażce z Pogonią Siedlce (0:2). W każdym razie z tygodnia na tydzień chorzowska drużyna wydawała się bardziej poukładana. Przede wszystkim pojawiła się stabilność w wyjściowym składzie.

Niebiescy ogólnie zawiedli jesienią zdecydowanie w dwóch spotkaniach, czyli w STS Pucharze Polski w meczu przeciwko Avii Świdnik (1:3) oraz w ligowym starciu ze Zniczem Pruszków (1:2). Nawet w przegranych meczach z Wieczystą Kraków (2:4) i Wisłą Kraków (0:3) przy odrobinie szczęścia i mniejszej ilości indywidualnych błędów Ruch mógłby cieszyć się z konkretnej zdobyczy punktowej.

Latem drużyna była budowana przede wszystkim pod kątem ustaleń między trenerem Dawidem Szulczkiem a dyrektorem sportowym Tomaszem Foszmańczykiem. Ruch sfinalizował kilka naprawdę trafnych wzmocnień. Przede wszystkim na pierwszy plan rzucają się transfery takich graczy jak: Nikodem Leśniak-Paduch, Patryk Szwedzik czy Piotr Ceglarz. Każda z wymienionych postaci okazała się strzałem w dziesiątkę. Dobrym działaniem było też pozyskanie bramkarza Bartłomieja Gradeckiego.

Trudno sobie też wyobrazić dzisiaj Ruch bez Shumy Nagamatsu, który jest człowiekiem-orkiestrą w środku pola 14-krotnych mistrzów Polski. Mając również na względzie to, że praktycznie już po okresie przygotowawczym do klubu trafił Marko Kolar, a i tak zaliczył kilka cennych trafień, fani Niebieskich wydaje się, że mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem. Oczywiście, jeśli tylko ustabilizowane zostaną sprawy organizacyjne w w klubie. To już jednak inny temat.

Ruch Chorzów – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Marko Kolar HNK Gorica transfer definitywny Przemysław Szymiński Frosinone transfer definitywny Piotr Ceglarz Motor Lublin transfer definitywny Tomasz Bała Stal Rzeszów transfer definitywny Shuma Nagamatsu Korona Kielce transfer definitywny Maciej Żurawski Warta Poznań transfer definitywny Aleksander Komor GKS Katowice transfer definitywny Nikodem Leśniak-Paduch SKRA Częstochowa transfer definitywny Patryk Szwedzik Chrobry Głogów transfer definitywny Bartłomiej Gradecki Wisła Płock transfer definitywny Szymon Karasiński Zagłębie Lubin wypożyczenie

Ruch Chorzów – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Maciej Sadlok Sparta Kazimierza Wielka transfer definitywny Łukasz Moneta Olimpia Grudziądz transfer definitywny Martin Turk Estoril transfer definitywny Miłosz Kozak Śląsk Wrocław transfer definitywny Soma Novothny Kisvarda transfer definitywny Mateusz Chmarek Pavia transfer definitywny Marcel Potoczny Jelenia Góra wypożyczenie

Nowi liderzy zrobili różnicę. Trzy postacie budzą wątpliwości

Siła ofensywna ekipy z Chorzowa opiera się dzisiaj między innymi na takich graczach jak: Patryk Szwedzik, Piotr Ceglarz, Marko Kolar czy Shuma Nagamatsu. Każdy z wymienionych zawodników zasilił szeregi Ruchu latem i trudno zatem oceniać negatywnie pracę pionu sportowego Niebieskich, na którego czele stoi Tomasz Foszmańczyk.

Były gracz Chrobrego Głogów sam wprost mówił przed kamerą klubowej telewizji, że zaliczył najlepszą rundę w karierze jak do tej pory. Szwedzik w 19 spotkaniach zdobył dziewięć bramek, z czego osiem w Betclic 1. Lidze.

Liderem drużyny wydaje się natomiast były kapitan Motoru Lublin. Ceglarz w 15 występach strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty. Ponadto zawodnik jest mocnym punktem drużyny pod kątem wykonywania stałych fragmentów gry. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego dośrodkowania z rzutów rożnych, z którymi duże kłopoty mają rywale. Japoński pomocnik Niebieskich to z kolei pracuś przez duże P.

Piłkarze Ruchu Chorzów (fot. PressFocus)

Oczywiście nie wszystkie letnie wzmocnienia można oceniać pozytywnie. Negatywne skojarzenia pojawiają się przede wszystkim w przypadku trójki: Przemysława Szymińskiego, Tomasza Bały i Macieja Żurawskiego. O ile jednak pierwszy nie miał zbyt wielu okazji, aby się zaprezentować, o tyle Żurawski ze swoich szans na pewno nie skorzystał. Były gracz Warty Poznań ogólnie nie rokuje dobrze w chorzowskiej ekipie, co może sugerować fakt, że w hierarchii drużyny wyżej są już nawet zawodnicy, którzy jako młodzieżowcy uzupełniali kadrę w związku z absencjami zdrowotnymi poszczególnych graczy czy zawieszeniem za kartki. Były napastnik Stali Rzeszów też mógł lepiej wykorzystać swoje szanse. Tym bardziej że momentami jego współpraca z Patrykiem Szwedzikiem wydawała się obiecująca.

Transferowe plotki. Pierwsze nazwiska już w obiegu

Zimowa sesja transferowa może być ciekawa w Ruchu. Na pewno kilka konkretnych wzmocnień może pojawić się w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski. Medialne spekulacje trwają już od dłuższego czasu. W kontekście transferów do Ruchu wymieniani są tacy gracze jak Ervin Omić z Wisły Kraków czy Szymon Kądziołka ze Stali Rzeszów, o czym na łamach Goal.pl informował dziennikarz Piotr Koźmiński. Ile w tym prawdy, czas pokaże. Jasne jest jednak, że ekipa z Chorzowa potrzebuje wzmocnień na prawej obronie, w środku pola oraz w ataku. Wydaje się, że to właśnie na tych pozycjach przedstawiciele władz klubu będą chcieli podnieść jakość drużyny.

