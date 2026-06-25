Pogoń Siedlce dopięła kolejny transfer. Wzmocnienie prosto z GKS-u Katowice

22:00, 25. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce zbroi się przed nowym sezonem Betclic 1. Ligi. W czwartek klub ogłosił przyjście Mateusza Marca, który dotychczas był związany z GKS-em Katowice.

Adam Nocoń
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Nocoń

Oficjalnie: Mateusz Marzec wzmocnił Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce coraz bardziej rozpycha się łokciami na rynku transferowym. Pierwszoligowiec ostatnio ogłosił przyjście Przemysława Szura z Ruchu Chorzów. Jak się okazuje, w czwartek zespół z województwa mazowieckiego pochwalił się kolejnym wzmocnieniem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Mateusza Marca. Pomocnik ostatnio był związany z GKS-em Katowice.

Mateusz Marzec przeniósł się do Pogoni Siedlce na zasadzie transferu definitywnego. Pomocnik związał się z pierwszoligowcem roczną umową. W kontrakcie jednak widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy. 31-latek od trzech lat był związany z GKS-em Katowice. Teraz doświadczony zawodnik ponownie będzie miał okazję występować na poziomie Betclic 1. Ligi.

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Przychodzę do Pogoni po przerwie, która spowodowana była kontuzją. Cieszę się, że będę mógł grać i rywalizować. Chciałbym z Pogonią osiągnąć jak najlepsze wyniki. Będę starał się ze wszystkich sił, aby wszyscy byli ze mnie zadowoleni – koledzy z drużyny, trener i kibice – powiedział pomocnik na łamach strony klubowej.

Mateusz Marzec w minionym sezonie nie zaliczył ani jednego występu na boiskach PKO Ekstraklasy w koszulce GKS-u Katowice. Doświadczony pomocnik przez znaczną część kampanii zmagał się kontuzją.

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