Biegański przepadł w Widzewie. Jest na testach w nowym klubie

13:18, 26. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Polskie Radio RDC

Mikołaj Biegański po nieudanych epizodach w Widzewie Łódź i San Jose Earthquakes może ponownie zmienić klub. Tomasz Kafarski w rozmowie z Polskim Radiem RDC potwierdził, że bramkarz przebywa na testach w Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Mikołaj Biegański
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikołaj Biegański

Biegański na testach w Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Mikołaj Biegański w przeszłości uchodził za utalentowanego bramkarza z potencjałem na duży rozwój. Latem 2021 roku przeniósł się ze Skry Częstochowa do Wisły Kraków, gdzie zdążył jeszcze zadebiutować na poziomie Ekstraklasy. Do kampanii 2022/2023 był podstawowym golkiperem Białej Gwiazdy. Wraz z wypożyczeniem do San Jose Earthquakes jego kariera wyhamowała.

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W MLS zaliczył nieudany pobyt, grając jedynie w młodzieżowym zespole. Potem było jeszcze gorzej, ponieważ latem 2024 roku przeszedł bez odstępnego do Widzewa Łódź i zupełnie przepadł. Jeden mecz w ciągu dwóch lat na poziomie pierwszego zespołu i jedno spotkanie w trzecioligowych rezerwach łódzkiego zespołu. Aby ratować karierę niewykluczone, że ponownie zmieni otoczenie.

Biegański może trafić do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W rozmowie z Polskim Radiem RDC trener zespołu Tomasz Kafarski poinformował, że 24-latek przebywa na testach w klubie i trenuje z zespołem. Po testach zapadnie decyzja o ewentualnej współpracy.

Warto jednak dodać, że Kafarski nie planuje zmiany w bramce. Pierwszym wyborem ma być doświadczony bramkarz, tak jak w poprzedniej kampanii Paweł Kieszek. Nowy trener Pogoni nie ukrywa jednak, że Biegański spełnia ich oczekiwania i mógłby trafić do zespołu.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki w poprzednim sezonie zajęła 11. miejsce w Betclic 1. Lidze.

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