Rekordowy wydatek coraz bliżej. Milan nie zwalnia tempa

AC Milan finalizuje jeden z największych transferów w swojej historii, sięgając po Goncalo Ramosa z PSG za 74 mln euro plus dodatki. Wieści na ten temat przekazał Fabrizio Romano

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Ramos blisko Milanu

AC Milan jest o krok od dopięcia głośnego transferu, który może znacząco wpłynąć na układ sił w europejskim futbolu. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, włoski gigant porozumiał się z Paris Saint-Germain w sprawie sprowadzenia Goncalo Ramosa. Suma transakcji ma wynieść 74 miliony euro plus bonusy.

Operacja transferowa ma mieć już pełne zielone światło zarówno po stronie klubów, jak i samego zawodnika. Portugalczyk w związku z tym ma być jednym z kluczowych elementów nowego projektu sportowego Rossonerich. Porozumienie obejmuje również warunki indywidualne piłkarza, który od początku był zainteresowany przeprowadzką do Mediolanu.

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Ramos, przebywając obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii podczas MŚ 2026, miał już przejść wstępne testy medyczne w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam, równolegle z obowiązkami kadrowymi, dopinane były ostatnie szczegóły przed finalizacją transferu.

🚨🔴⚫️ The transfer fee for Gonçalo Ramos to AC Milan: €74m fixed plus add-ons to Paris Saint-Germain.



🎥🇮🇹 https://t.co/XY0RcXbWc0 pic.twitter.com/wjkQvUQwvB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Jak podał znany insider, napastnik podpisze z Milanem długoterminowy kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku. To wyraźny sygnał, że klub z San Siro widzi w nim filar ofensywy na kolejne sezony.

Transfer ma być jednym z najdroższych w historii Milanu, co pokazuje skalę ambicji władz klubu. Ogólnie w Mediolanie liczą, że Ramos szybko stanie się liderem ataku i przełoży swoją skuteczność z europejskich pucharów na regularne trafienia w Serie A.