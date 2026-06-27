Rekordowy wydatek coraz bliżej. Milan nie zwalnia tempa

Goncalo Ramos blisko Milanu
AC Milan jest o krok od dopięcia głośnego transferu, który może znacząco wpłynąć na układ sił w europejskim futbolu. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, włoski gigant porozumiał się z Paris Saint-Germain w sprawie sprowadzenia Goncalo Ramosa. Suma transakcji ma wynieść 74 miliony euro plus bonusy.
Operacja transferowa ma mieć już pełne zielone światło zarówno po stronie klubów, jak i samego zawodnika. Portugalczyk w związku z tym ma być jednym z kluczowych elementów nowego projektu sportowego Rossonerich. Porozumienie obejmuje również warunki indywidualne piłkarza, który od początku był zainteresowany przeprowadzką do Mediolanu.
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Ramos, przebywając obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii podczas MŚ 2026, miał już przejść wstępne testy medyczne w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam, równolegle z obowiązkami kadrowymi, dopinane były ostatnie szczegóły przed finalizacją transferu.
Jak podał znany insider, napastnik podpisze z Milanem długoterminowy kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku. To wyraźny sygnał, że klub z San Siro widzi w nim filar ofensywy na kolejne sezony.
Transfer ma być jednym z najdroższych w historii Milanu, co pokazuje skalę ambicji władz klubu. Ogólnie w Mediolanie liczą, że Ramos szybko stanie się liderem ataku i przełoży swoją skuteczność z europejskich pucharów na regularne trafienia w Serie A.