Legia Warszawa nie ma w swoich planach Oliwiera Olewińskiego. Młody pomocnik opuścić Łazienkowską i wzmocnić jeden z innych klubów PKO Ekstraklasy - donosi profil FootballScout w serwisie X.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oliwier Olewiński odejdzie z Legii Warszawa. Kluby z Ekstraklasy już obserwują

Legia Warszawa ogłosiła listę powołanych zawodników na przedsezonowy obóz. Zabrakło na niej miejsca dla Oliwiera Olewińskiego, który wrócił na Łazienkowską z wypożyczenia do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Profil FootballScout w serwisie X ujawnia, że piłkarz nie znajduje się w planach Wojskowych i tego lata może zmienić barwy klubowe.

Jak dodaje wspomniane źródło, Oliwier Olewiński nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Ba, być może młody pomocnik będzie występował na poziomie PKO Ekstraklasy. Kilka klubów z polskiej elity wykazuje zainteresowanie graczem Legii Warszawa, ale nie otrzymaliśmy nazw zespołów.

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Oliwier Olewiński ma za sobą przełomowy sezon na poziomie Betclic 1. Ligi. Skrzydłowy doskonale prezentował się w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wydawało się, że zawodnik otrzyma szansę od Legii Warszawa. Tak się prawdopodobnie nie stanie. Czas pokaże, gdzie w kolejnej kampanii będzie występował wychowanek Wojskowych.

W poprzednim sezonie Oliwier Olewiński rozegrał 32 spotkania w koszulce Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Skrzydłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może także pochwalić się aż sześcioma asystami.