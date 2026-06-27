Wzmocnienie na prawą stronę. Ruch ogłosił transfer

10:36, 27. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów wzmocnił prawą stronę defensywy, podpisując dwuletni kontrakt z Filipem Wójcikiem. 29-letni obrońca trafia do Niebieskich po latach gry w Motorze Lublin.

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fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Filip Wójcik zasilił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ogłosił pozyskanie Filipa Wójcika, który związał się z klubem dwuletnią umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. 29-latek ma wnieść do zespołu doświadczenie zdobyte zarówno na poziomie niższych lig, jak i w PKO BP Ekstraklasie. Nowy zawodnik Niebieskich nie ukrywał zadowolenia z transferu i podkreślał, że dobrze przemyślał decyzję o przejściu do Chorzowa.

– Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt w Chorzowie. Miałem kilka innych ofert, interesowały się mną inne kluby, ale Ruch był najkonkretniejszy, najbardziej zdecydowany. Trafiam do dużego klubu z bardzo dużą społecznością kibicowską. Czułem, jak władze, sztab, chcą, bym dołączył do zespołu. Za mną długi i piękny czas w Lublinie. Mam nadzieję, że równie piękne chwile będzie mi dane przeżyć w Chorzowie – mówił Wójcik cytowany przez oficjalną stronę internetową 14-krotnego mistrza Polski.

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Piłkarz urodził się 11 kwietnia 1997 roku w Tarnowie i jest wychowankiem Tarnovii. W trakcie kariery reprezentował m.in. Unię Tarnów, Puszczę Niepołomice, Garbarnię Kraków oraz Stal Stalową Wolę. Najdłuższy i najbardziej stabilny etap spędził jednak w Motorze Lublin, gdzie przez 6,5 roku rozegrał ponad 200 spotkań i był ważną postacią zespołu, który przeszedł drogę od III ligi aż do Ekstraklasy.

W najwyższej klasie rozgrywkowej Wójcik zanotował 58 występów, notując sześć asyst. Wcześniej miał również doświadczenie w walce o awanse, świętując promocje do wyższych lig zarówno z Motorem, jak i wcześniej z Puszczą czy Garbarnią.

Nowy nabytek Ruchu to zawodnik uniwersalny. Może występować jako prawy obrońca, ale w przeszłości grał również na boku pomocy. W każdym razie w Chorzowie będzie rywalizował o miejsce w systemie z czwórką obrońców, który dobrze zna z wcześniejszych klubów.

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