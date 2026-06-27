Górnik Zabrze wkrótce pozyska reprezentanta Polski. Kacper Urbański dogadał się z Legią Warszawa w sprawie rozwiązania umowy. Pomocnik jest już umówiony na testy medyczne przed transferem do nowego klubu - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Kacper Urbański rozwiąże kontrakt z Legią Warszawa i trafi do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze buduje skład na nowy sezon PKO Ekstraklasy i eliminacje Ligi Mistrzów. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że klub jest gotowy pozyskać Kacpra Urbańskiego. Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z redakcji „Meczyki” dowiadujemy się, że lada moment ten transfer stanie się faktem. Wkrótce reprezentant Polski przejdzie testy medyczne przed przenosinami do wicemistrza kraju.

Wspomniane źródło zdradza, że Kacper Urbański jest już dogadany z Legią Warszawa. Kontrakt młodego pomocnika zostanie rozwiązany za porozumieniem stron. Tym samym Górnik Zabrze będzie mógł pozyskać reprezentanta Polski na zasadzie wolnego transferu. Z pewnością będzie to jeden z największych hitów transferowych wewnątrz PKO Ekstraklasy.

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Kacper Urbański ma za sobą bardzo trudne miesiące. Pomocnik trafił w ubiegłym roku do Legii Warszawa po nieudanej przygodzie we Włoszech. Zawodnik nie poprawił swojej sytuacji i kompletnie zawiódł na Łazienkowskiej. Teraz wyciąga do niego pomocną dłoń Górnik Zabrze, który bardzo wierzy w jego piłkarski talent.

W poprzednim sezonie Kacper Urbański rozegrał 28 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Pomocnik strzelił jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.