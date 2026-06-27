Powrót do Krakowa. Wisła sięgnęła po sprawdzone nazwisko

10:19, 27. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków wzmocniła sztab szkoleniowy powrotem Erica Liry Fernandeza. Hiszpański trener ponownie będzie pracował w ekipie z ulicy Reymonta, skupiając się na rozwoju zawodników.

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Eric Lira Fernandez ponownie w Wiśle Kraków

Wisła Kraków ponownie sięga po sprawdzone rozwiązanie. Do sztabu pierwszej drużyny wrócił Eric Lira Fernandez. Obejmie w nim funkcję asystenta trenera i będzie odpowiedzialny przede wszystkim za indywidualny rozwój zawodników Białej Gwiazdy. Hiszpański szkoleniowiec ponownie zamelduje się tym samym w szeregach Białej Gwiazdy po dwuletniej przerwie, wzmacniając zespół szkoleniowy pierwszej drużyny.

Dla trenera nie jest to pierwsza przygoda z krakowskim klubem. W przeszłości pracował już w Wiśle w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024, kiedy był częścią sztabu Alberta Rude. Wówczas odpowiadał za codzienną współpracę z zespołem i wspierając proces treningowy pierwszej drużyny. Wykorzystywał swoje doświadczenie oraz nowoczesne podejście do pracy indywidualnej z zawodnikami.

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Tamten okres zapisał się w historii klubu bardzo pozytywnie. Krakowska ekipa wiosną 2024 roku sięgnęła po Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin i przerywając wieloletnią przerwę w zdobywaniu trofeów. Hiszpański szkoleniowiec był częścią sztabu, który współtworzył tamten sukces, co sprawia, że jego powrót jest odbierany jako ruch dobrze znany i sprawdzony.

Fernandez po odejściu z krakowskiej ekipy kontynuował pracę za granicą. Ostatnio związany był z duńskim Kolding IF. W tym klubie pełnił funkcję członka sztabu szkoleniowego i koncentrował się na rozwoju indywidualnym piłkarzy.

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