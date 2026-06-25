Lech Poznań wietrzy szatnię. Doszło do rozstania

Lech Poznań buduje skład na nowy sezon. Jak się okazuje, z drużyny mistrza Polski odejdzie Krzysztof Bąkowski. Bramkarz przeniesie się do Chrobrego Głogów - informuje Maksymilian Dyśko z "TVP Sport".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Krzysztof Bąkowski opuścił Lecha Poznań i wzmocnił Chrobrego Głogów

Lech Poznań tego lata dokonuje zmian na pozycji bramkarza. Do zespołu mistrza Polski trafił już Mateusz Lis. Tymczasem dowiadujemy się, że szeregi Kolejorza opuści jeden z golkiperów. Maksymilian Dyśko z redakcji „TVP Sport” przekazuje, że Krzysztof Bąkowski będzie kontynuował karierę w Betclic 1. Lidze. 23-latek zasili bowiem szeregi Chrobrego Głogów.

Krzysztof Bąkowski opuści Lecha Poznań na zasadzie transferu definitywnego. Pierwszoligowiec obdarzy młodego bramkarza sporym zaufaniem. Kontrakt golkipera z Chrobrym Głogów będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Przed 23-latkiem zatem dobra okazja na udowodnienie swojej wartości, ponieważ w drużynie Kolejorza brakowało dla niego miejsca.

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EDIT: Chrobry Głogów za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił już przyjście Krzysztofa Bąkowskiego z Lecha Poznań.

W minionym sezonie Krzysztof Bąkowski łapał minuty w Norwegii. Wychowanek Lecha Poznań w drugiej części kampanii był wypożyczony do KFUM Oslo. 23-latek nie podbił jednak tamtejszej ligi i rozegrał zaledwie trzy spotkania. W jednym z nich udało mu się zaliczyć czyste konto. Z pewnością w Chrobrym Głogów będzie mógł liczyć na częstsze występy.

Krzysztof Bąkowski większą część swojej kariery piłkarskiej spędził w Lechu Poznań. Bramkarz jednak nigdy nie miał okazji zadebiutować w pierwszej drużynie Kolejorza.