Ruch będzie miał nowego bramkarza. Ostatnio był bez klubu

Ruch Chorzów będzie miał nowego bramkarza. Ma nim zostać Bartłomiej Gradecki, znany m.in. z występów dla Wisły Płock. Informacje w tej sprawie przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Bartłomiej Gradecki zostanie nowym bramkarzem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów bardzo słabo rozpoczął ten sezon. Zespół, który miał być jednym z kandydatów do awansu notował kilka wtop w pierwszych kolejkach i z tego też powodu władze klubu szybko zdecydowały się na zwolnienie szkoleniowca. Dawida Szulczka zastąpił bowiem legendarny Waldemar Fornalik. Były selekcjoner reprezentacji Polski dość szybko poukładał grę Niebieskich, a co za tym idzie, zespół zaczął lepiej punktować.

Ostatnie mecze Ruchu to jednak nieco słabsze wyniki, na które składają się dwa porażki i remis. Z tego też powodu klub zamierza sięgnąć po nową twarz do swojego zespołu. Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X (dawniej Twitter), nowym piłkarzem chorzowian zostanie Bartłomiej Gradecki. Bramkarz w ostatnim czasie pozostawał bez klubu.

25-letni Bartłomiej Gradecki doskonale znany jest kibicom Betclic 1. ligi z występów dla Wisły Płock. W przeszłość krótko reprezentował też barwy Znicza Pruszków i Wisły Puławy. W sumie na zapleczu PKO Ekstraklasy uzbierał do tej pory 40 występów i 17 czystych kont. Z kolei w elicie ma 18 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 275 tysięcy euro.

