Rafał Gikiewicz w drodze do nowego klubu. Zagra w PKO Ekstraklasie

17:42, 21. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Rafał Gikiewicz jest już w drodze do Zagłębia Lubin. Bramkarz rozwiąże kontrakt z Widzewem i na zasadzie transferu medycznego wzmocni klub, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Rafał Gikiewicz
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Zagłębie Lubin sprowadzi Rafała Gikiewicza

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że podopieczni Leszka Ojrzyńskiego są jedną z rewelacji rozgrywek i wiele wskazuje na to, że pomimo niezbyt optymistycznych prognoz, zarówno klub, jak i trener, zaskoczą wszystkich na koniec kampanii.

Wystarczy bowiem powiedzieć, że Miedziowi w ostatni weekend pokonali przed własną publicznością zespół Legii Warszawa 3:1. Ten wynik został jednak okupiony poważną kontuzją Dominika Hładuna, który podczas jednej z interwencji doznał urazu barku. Wiele wskazuje na to, że w tym roku 30-latek nie będzie mógł już zagrać. Z tego też powodu władze klubu szybko zdecydowały się zareagować i przeprowadzić tzw. transfer medyczny.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym piłkarzem Zagłębia Lubin zostanie Rafał Gikiewicz. Golkiper Widzewa Łódź jest już w drodze na Dolny Śląsk i ma tam podpisać umowę do końca sezonu. Wcześniej jego kontrakt z ekipą z Serca Łodzi zostanie rozwiązany.

37-letni Rafał Gikiewicz w tym sezonie rozegrał dla Widzewa Łódź dwa mecze i raz zachował w nich czyste konto. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy ma 93 występy.

