Rodado zdradza, dlaczego został w Wiśle Kraków. Te słowa chwytają za serce

Angel Rodado zdradził, dlaczego kilka tygodni temu zdecydował się kolejny raz przedłużyć umowę z Wisłą Kraków. "Pieniądze są ważne, ale nie są wszystkim. W Wiśle czuję się potrzebny i doceniany" - powiedział gwiazdor w rozmowie z "SportExtreme".

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków bardzo ważnym miejscem dla Angela Rodado

Wisła Kraków w tym sezonie jest w znakomitej formie. Absolutnie można powiedzieć, że piłkarze Białej Gwiazdy po pierwszych czterech kolejkach wyrastają na największego faworyta w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Jako jedyny zespół w lidze podopieczni Mariusza Jopa zdobyli komplet punktów, a do tego udało się to uczynić w bardzo dobrym stylu.

Przed sezonem takie wyniki nie były jednak aż tak pewne. Latem w zespole doszło bowiem do wielu zmian, a z klubem pożegnało się kilku ważnych graczy. Jednym z nich mógł być także Angel Rodado. Hiszpański gwiazdor Wisły ostatecznie jednak odrzucił oferty m.in. z Turcji i zdecydował się pozostać w Krakowie. Przedłużył on nawet swoją umowę z klubem o kolejne lata, co jest jasnym gestem, że chce tu zostać. Teraz mówi o tym sam w rozmowie z serwisem „SportExtreme”.

– To było moim marzeniem od dzieciństwa – grać w klubie, w którym czuję się jak w domu, i walczyć o sukcesy z drużyną, którą kocham. Pieniądze są ważne, ale nie są wszystkim. W Wiśle czuję się potrzebny i doceniany. W Arabii Saudyjskiej mógłbym zarabiać ogromne pieniądze, ale nie miałbym tego, co daje mi Wisła – pasji, emocji i poczucia, że gram o coś więcej niż tylko o wynik – powiedział gwiazdor Wisły Kraków.

