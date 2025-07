Wisła i Kraków cenniejsze od milionów. Ujawniamy, ile w Turcji mógł zarobić Rodado! [NASZ NEWS]

Angel Rodado zdecydował się zostać w Wiśle i przedłużył kontrakt z krakowskim klubem do lata 2030 roku. Nawet jednak po tym jak Hiszpan parafował nową umowę, działacze tureckiego Amedsporu nie chcieli się poddać. A z informacji goal.pl wynika, że Rodado mógł tam zarobić naprawdę duże pieniądze. Podajemy szczegóły.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Najlepsza informacja dla fanów Wisły

Czy kibice Wisły Kraków mogli sobie wyobrazić lepszego „newsa” niż ten, że Angel Rodado zostaje w klubie? Nie, nie mogli. A właśnie taką informację przekazał im szef klubu Jarosław Królewski, przedłużając kontrakt z Hiszpanem do lata 2030 roku. Dzień ogłoszenia radosnej nowiny kończył starania Ludogorca Razgrad o hiszpańskiego napastnika, ale nawet po przedłużeniu umowy z Rodado nie chcieli zrezygnować Turcy.

Jak goal.pl informował kilka razy, działacze Amedsporu jeszcze kilka razy nakłaniali Wisłę do zmiany decyzji. Królewski pozostał jednak nieugięty i ostatecznie zakończył rozmowy z Turkami.

Pensja? 700 tysięcy euro rocznie

Rodado klubu w tym sezonie więc nie zmieni, ale warto zamykając ten turecki wątek wspomnieć jeszcze o jednym. Hiszpan odrzucając ofertę klubu z Turcji zrezygnował z naprawdę dużych pieniędzy. Z naszych informacji wynika, że jego roczny kontrakt w Amedsporze sięgałby 700 tysięcy euro, a gdyby klub awansował do tureckiej ekstraklas to sięgnąłby miliona euro.

To oznacza, że w kilka lat dwukrotny król strzelców 1. ligi zgarnąłby naprawdę duże pieniądze. Oczywiście, jego umowa w Wiśle też jest bardzo dobra, ale jednak to nie ten poziom co oferowali Turcy. W tym jednak przypadku Wisła i Kraków okazały się ważniejsze od milionów.