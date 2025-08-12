Inter zainteresowany piłkarzem Górnika Zabrze. Transfer o krok?

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Marsenić na celowniku Interu Bratysława

Górnik Zabrze był latem bardzo aktywny na rynku transferowym i sprowadził wielu nowych piłkarzy. Trójkolorowi zrezygnowali też z usług kilku zawodników. Pod koniec czerwca, tuż przed wyjazdem zespołu na obóz przygotowawczy do Austrii, klub ogłosił, że Aleksander Buksa i Matija Marsenić nie znajdują się w planach na przyszłość. – Informujemy, że Aleksander Buksa i Matija Marsenić otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów – brzmiał oficjalny komunikat.

Aleksander Buksa dość szybko wylądował z GKS-ie Katowice. Z kolei w temacie Marsenicia od tamtego momentu nie pojawiały się żadne nowe wieści. Teraz to się zmieniło. Serwis „Roosevelta81.pl” poinformował, że Czarnogórzec „jest bliski odejścia z Górnika Zabrze, ponieważ zainteresowanie jego osobą wyraził Inter Bratysława, grający w drugiej lidze słowackiej.”

Marsenić trafił do Górnika z Bayeru Leverkusen. 20-latek był uważany za wielki talent, ale poważna kontuzja zahamowała jego rozwój. W Zabrzu również nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny i nie występował też regularnie w rezerwach występujących na poziomie Betclic 3 Ligi.

Górnik Zabrze obecnie zajmuje 8. pozycję w tabeli PKO Ekstraklasy. Po znakomitym początku sezonu i dwóch wygranych z Lechią oraz Piastem przyszły dwie porażki z Lechem i Termaliką. Teraz Trójkolorowi przygotowują się do starcia z Pogonią Szczecin w ramach piątej serii gier. Mecz zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 17:30.

