Ruch Chorzów w tarapatach. Bardzo złe wieści przed kolejnymi meczami

Ruch Chorzów ma zamiar powalczyć w trwającej kampanii o najwyższe cele. Tymczasem kibice Niebieskich otrzymali bardzo niepokojące wieści, które przekazał dziennikarz Michał Zawacki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Daniel Szczepan z kontuzją. Może nie zagrać już w rundzie jesiennej

Ruch Chorzów nie rozpoczął dobrze sezonu 2025/2026. W czterech pierwszych kolejkach Niebiescy zdobyli zaledwie cztery punkty. W trakcie piątkowej transmisji meczu piątej kolejki Betclic 1. Ligi dziennikarz TVP Sport, Michał Zawacki, przekazał niepokojące informacje o stanie zdrowia Daniela Szczepana.

Według jego relacji napastnik 14-krotnych mistrzów Polski nabawił się kontuzji przywodziciela. Zawacki poinformował, że Szczepan może być wyłączony z gry do końca rundy jesiennej, powołując się na diagnozę doktora Jacka Jaroszewskiego.

30-letni zawodnik reprezentuje barwy Ruchu Chorzów od lipca 2021 roku. Wcześniej grał m.in. w GKS-ie Jastrzębie oraz Śląsku Wrocław. Aktualny kontrakt Szczepana obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Dotychczas w barwach Niebieskich rozegrał 132 mecze, w których zdobył 52 bramki i zanotował 16 asyst. Z Ruchem awansował najpierw do 1. Ligi, a następnie do Ekstraklasy. Obecne kłopoty zdrowotne napastnika poważnie komplikują sytuację ofensywną zespołu.

Na ten moment w ataku mogą wystąpić Tomasz Bała, pozyskany tego lata ze Stali Rzeszów, a także dwaj młodzieżowcy – Robert Łukowiak i Kacper Dyduch. W razie potrzeby w roli napastnika może być również sprawdzany Patryk Szwedzik.

