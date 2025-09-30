Tomczyk po meczu z Wisłą. „Odwaga jest fundamentem. Baraże? Czemu nie”

Polonia Bytom przegrała starcie z Wisłą Kraków (0:1). W każdym razie po spotkaniu nie musi się wstydzić, pokazując się z bardzo dobrej strony. Po meczu głos zabrał trener bytomian.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Łukasz Tomczyk podsumował rywalizację Wisła Kraków – Polonia Bytom

Polonia Bytom na sześciu spotkaniach bez porażki w Betclic 1. Lidze zakończyła swoją passę. Niebiesko-czerwoni w poniedziałkowy wieczór mierzyli się z Wisłą Kraków o ligowe punkty po raz pierwszy od 2010 roku. Wówczas przegrali jednym golem (1:2) i podobnie było przy okazji spotkania w ramach 11. kolejki. Tym razem gol Jamesa Igbekeme zdecydował o tym, że beniaminek doznał czwartej porażki w tej kampanii. Po spotkaniu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Królowej Śląska.

– Mecz był taki, jak wszyscy widzieli. Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy swój moment i mogliśmy pokusić się o coś więcej. Szczególnie choćby przy wejściach na połowę przeciwnika, przy jakimś niekonwencjonalnym uderzeniu, lepszym wykorzystaniu akcji z bocznego sektora, by wywalczyć dodatkowy stały fragment gry albo stworzyć sytuację. W takich spotkaniach to wygląda tak, że musisz je otworzyć. My tego nie zrobiliśmy, choć dobrze wyglądaliśmy przy stałych fragmentach i tam też się kotłowało – mówił Łukasz Tomczyk w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Na początku drugiej połowy przeciwnik miał swój moment, z którego skorzystał, zdobył bramkę, a później wyrachowanie wybronił to, co trzeba, i mecz zakończył się wynikiem 1:0. Gratulacje dla zespołu, że jako beniaminek wypracowaliśmy sobie taki moment, w którym mogliśmy przyjechać tutaj i w pierwszej połowie pokazać siebie i swoją grę. Myślę, że musimy dalej pracować, być cały czas głodni, by takich momentów było więcej, i podnosić zawodników na jeszcze wyższy poziom – zaznaczył trener Polonii.

Ekipa z Bytomia zaprezentowała w rywalizacji z 13-krotnym mistrzem Polski postawę godną naśladowania. Tymczasem trener Polonii wyjaśnił, co jest najważniejsze w grze jego drużyny.

– Odwaga jest fundamentem do grania. Jeśli jej nie masz, później ciężko coś zbudować. Wpajamy to zawodnikom, dużo pracujemy. To taki bytomski charakter i myślę, że to widać. Mam na myśli taki typowy głód – powiedział Tomczyk.

Trener zdradził, co dalej z celem sezonu

W kontekście Polonii do poniedziałku nikt nie chciał mówić o celach w postaci awansu. Tymczasem dobra gra na tle jednego z głównych pretendentów do wywalczenia promocji do PKO BP Ekstraklasy skłoniła szkoleniowca Niebiesko-czerwonych do odważniejszej wypowiedzi.

– Naszym celem jest punktować regularnie. Jeśli jesteśmy w strefie barażowej, chcemy w niej zostać. Jesteśmy siłą rozpędu, mamy pozytywną energię. Graliśmy więcej meczów na wyjeździe, a końcówkę sezonu mamy u siebie, czyli trzy mecze z rzędu. Wierzę, że tą siłą i pracą możemy zameldować się w barażach – powiedział trener Polonii.

Wiadomo, że można się było tego spodziewać. Z drugiej strony @PoloniaBytom z meczem na który czekało się ponad 10 lat i pustka w sektorze gości. Smutne 😟 🔵🔴 pic.twitter.com/gK99itbsZx — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) September 29, 2025

Tymczasem już w najbliższą sobotę ekipa z Bytomia rozegra spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi. W ostatnim występie przed reprezentacyjną przerwą na drodze Polonii stanie Puszcza Niepołomice.

