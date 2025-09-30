Tomczyk po meczu z Wisłą. „Odwaga jest fundamentem. Baraże? Czemu nie”

Łukasz Tomczyk podsumował rywalizację Wisła Kraków – Polonia Bytom
Polonia Bytom na sześciu spotkaniach bez porażki w Betclic 1. Lidze zakończyła swoją passę. Niebiesko-czerwoni w poniedziałkowy wieczór mierzyli się z Wisłą Kraków o ligowe punkty po raz pierwszy od 2010 roku. Wówczas przegrali jednym golem (1:2) i podobnie było przy okazji spotkania w ramach 11. kolejki. Tym razem gol Jamesa Igbekeme zdecydował o tym, że beniaminek doznał czwartej porażki w tej kampanii. Po spotkaniu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Królowej Śląska.
– Mecz był taki, jak wszyscy widzieli. Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy swój moment i mogliśmy pokusić się o coś więcej. Szczególnie choćby przy wejściach na połowę przeciwnika, przy jakimś niekonwencjonalnym uderzeniu, lepszym wykorzystaniu akcji z bocznego sektora, by wywalczyć dodatkowy stały fragment gry albo stworzyć sytuację. W takich spotkaniach to wygląda tak, że musisz je otworzyć. My tego nie zrobiliśmy, choć dobrze wyglądaliśmy przy stałych fragmentach i tam też się kotłowało – mówił Łukasz Tomczyk w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.
– Na początku drugiej połowy przeciwnik miał swój moment, z którego skorzystał, zdobył bramkę, a później wyrachowanie wybronił to, co trzeba, i mecz zakończył się wynikiem 1:0. Gratulacje dla zespołu, że jako beniaminek wypracowaliśmy sobie taki moment, w którym mogliśmy przyjechać tutaj i w pierwszej połowie pokazać siebie i swoją grę. Myślę, że musimy dalej pracować, być cały czas głodni, by takich momentów było więcej, i podnosić zawodników na jeszcze wyższy poziom – zaznaczył trener Polonii.
Ekipa z Bytomia zaprezentowała w rywalizacji z 13-krotnym mistrzem Polski postawę godną naśladowania. Tymczasem trener Polonii wyjaśnił, co jest najważniejsze w grze jego drużyny.
– Odwaga jest fundamentem do grania. Jeśli jej nie masz, później ciężko coś zbudować. Wpajamy to zawodnikom, dużo pracujemy. To taki bytomski charakter i myślę, że to widać. Mam na myśli taki typowy głód – powiedział Tomczyk.
Trener zdradził, co dalej z celem sezonu
W kontekście Polonii do poniedziałku nikt nie chciał mówić o celach w postaci awansu. Tymczasem dobra gra na tle jednego z głównych pretendentów do wywalczenia promocji do PKO BP Ekstraklasy skłoniła szkoleniowca Niebiesko-czerwonych do odważniejszej wypowiedzi.
– Naszym celem jest punktować regularnie. Jeśli jesteśmy w strefie barażowej, chcemy w niej zostać. Jesteśmy siłą rozpędu, mamy pozytywną energię. Graliśmy więcej meczów na wyjeździe, a końcówkę sezonu mamy u siebie, czyli trzy mecze z rzędu. Wierzę, że tą siłą i pracą możemy zameldować się w barażach – powiedział trener Polonii.
Tymczasem już w najbliższą sobotę ekipa z Bytomia rozegra spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi. W ostatnim występie przed reprezentacyjną przerwą na drodze Polonii stanie Puszcza Niepołomice.
