Trener Jop skomentował wyczyn pomocnika Wisły. „Huknął jak z armaty”

Wisła Kraków od zwycięstwa nad Polonią Bytom (1:0) zaczęła tydzień piłkarskich hitów na stadionie przy ulicy Reymonta. Po meczu szkoleniowiec Białej Gwiazdy docenił jednak rywala.

fot. PressFocus

Mariusz Jop po spotkaniu Wisła Kraków – Polonia Bytom

Wisła Kraków wygrała mecz na zakończenie 11. kolejki Betclic 1. Ligi z Polonią Bytom. Gola na wagę wygranej lidera rozgrywek strzelił James Igbekeme. Dzięki zwycięstwu nad Niebiesko-czerwonymi krakowski zespół umocnił się na pozycji lidera. Szkoleniowiec Białej Gwiazdy bardzo docenił jednak postawę śląskiej drużyny.

– Spotkaliśmy się z zespołem, który był w bardzo dobrej dyspozycji i potwierdza to w ostatnich spotkaniach. Bardzo wymagający rywal, intensywny, z dobrą organizacją gry. My natomiast ze swojej strony pokazaliśmy co najmniej to samo, jeżeli chodzi o pracę fizyczną i konsekwencję. Ponadto dołożyliśmy jakość, jaką mamy – przekonywał trener Mariusz Jop na pomeczowej konferencji prasowej.

– W związku z tym na pewno ten mecz był bardzo wymagający. Niemniej myślę, że zespół pokazał, że potrafi dobrze bronić. Potrafi być konsekwentny i cierpliwy. Jedna z takich akcji, zbudowana od tyłu, dwa razy zmiana strony i James (Igbekeme – przyp. red.) płaskim strzałem dał nam zwycięstwo. Gratuluję zespołowi, bo było to naprawdę trudne spotkanie – zaznaczył szkoleniowiec Wisły.

Igbekeme przesądził losy hitu przy Reymonta

Trener ekipy z Krakowa wyraził też kilka słów na temat samej bramki zdobytej przez Wisłę. Igbekeme strzelił swojego drugiego gola w sezonie, przełamując niemoc, która trwała od potyczki ze Zniczem Pruszków.

– Huknął jak z armaty po ziemi. James próbuje uderzać. To nie jest jednak piłkarz, który ma atomowe uderzenie. W każdym razie przy tym strzale wykazał się precyzją. Uderzył po ziemi w dolny róg bramki i zakończyło się to golem. Bardzo się cieszę, że nie poddaje się, oddaje strzały z dystansu i cierpliwość w tym przypadku też jest istotna – mówił Jop.

Już w czwartek Wisła rozegra kolejne spotkanie. Tym razem będzie odrabiać zaległości, mierząc się w derbach z Wieczystą. Początek meczu o godzinie 19:00.

