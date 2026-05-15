Motor Lublin – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2026)

Motor Lublin podejmie Cracovię w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Starcie zaplanowano na sobotę (16 maja) o godz. 14:45. Krakowianie znaleźli się w sporym kryzysie w drugiej części sezonu.

Motor – Cracovia: typy bukmacherskie

Motor Lublin zmierzy się na własnym obiekcie z Cracovią w sobotnim meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze prowadzeni przez Mateusza Stolarskiego w poprzedniej serii gier rozbili Wisłę Płock (4:0) i niemal zapewnili sobie utrzymanie w lidze. Teraz chcą postawić kropkę nad i przed własną publicznością.

Z kolei Pasy również walczą o ważne punkty. Bartosz Grzelak, który niedawno zastąpił Lukę Elsnera, w trzech dotychczasowych spotkaniach zanotował same remisy i liczy na przełamanie, by uniknąć nerwowej końcówki sezonu. Krakowianie w rundzie wiosennej wygrali zaledwie dwa mecze. Gospodarze będą chcieli pożegnać się z kibicami zwycięstwem, jednak biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję obu drużyn, spotkanie może być wyrównane. Mój typ: remis.

Motor – Cracovia: ostatnie wyniki

Zawodnicy Motoru efektownie pokonali na wyjeździe Wisłę Płock (4:0), a bohaterem spotkania został Bartosz Wolski, który zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Wcześniej jednak Lublinianie mieli trudniejszy okres. Przegrali z Lechem Poznań (0:1), Widzewem Łódź (0:2) oraz GKS-em Katowice (2:3), ale zdołali też wywalczyć cenny punkt w starciu z Rakowem Częstochowa (1:1).

Cracovia w ostatnich tygodniach bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom oraz Zagłębiem Lubin. W debiucie Grzelak zremisował z Pogonią Szczecin (2:2). Wcześniej Krakowianie przegrali wysoko z Rakowem (1:4) i zremisowali z Arką Gdynia (1:1).

Motor – Cracovia: historia

W listopadowym starciu Motor ograł Pasy (2:1) w Krakowie. Ivo Rodrigues i Karol Czubak wpisali się na liście strzelców gości. W poprzedniej kampanii Krakowianie rozbili u siebie Motor (6:2), a w Lublinie skromnie wygrali (1:0) po golu Mauro Perkovicia.

Motor – Cracovia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów Cracovia jest faworytem sobotniej rywalizacji w Lublinie. Kursy na zwycięstwo Pasów oscylują w granicach 2.37-2.45. Z kolei triumf Motoru został wyceniony na poziomie około 2.95, a remis 3.60.

Motor – Cracovia: przewidywane składy

Motor Lublin: Tratnik – Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki – Samper – Ndiaye, Wolski, Rodrigues, Van Hoeven – Czubak

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Traore, Perković – Piła, Hasić, Al-Ammari, Dominguez – Batoum, Zahiroleslam

Motor – Cracovia: sonda

Motor – Cracovia: transmisja meczu

Spotkanie Motoru Lublin z Cracovią w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (16 maja) o godzinie 14:45. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

