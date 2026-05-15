Guardiola chce Daniego Olmo w Man City! Barcelona już odpowiedziała

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo znów na celowniku Manchesteru City. Jest decyzja ze strony Barcelony

Manchester City ma zamiar przebudować środek pola w trakcie letniego okienka transferowego. Możliwe odejście Bernardo Silvy zmusza Obywateli do znalezienia następcy o zbliżonym profilu.

Pep Guardiola osobiście wskazał idealnego kandydata do tej roli. Mianowicie według źródła angielski klub zamierza złożyć atrakcyjną ofertę za Daniego Olmo.

Hiszpański szkoleniowiec nigdy nie przestał obserwować pomocnika Barcelony. Już wcześniej City próbowało wykorzystać kłopoty finansowe Katalończyków, aby podkupić gracza przed jego rejestracją w lidze. Mimo to 28-latek ostatecznie został na Camp Nou i stał się jednym z kluczowych zawodników w zespole Hansiego Flicka.

Jak podaje „Don Balon” Joan Laporta oraz Deco uważają pomocnika za nietykalnego. Sam wychowanek przeżywa bardzo dobry czas po powrocie do klubu i cieszy się z regularnych występów. Choć miewał w przeszłości sporo problemów zdrowotnych, teraz gra regularnie. W tym sezonie strzelił 8 bramek i zanotował 10 asyst w 47 meczach.

Tylko naprawdę duża oferta mogłaby przekonać działaczy do zmiany zdania. Sytuację reprezentanta Hiszpanii, którego kontrakt z Dumą Katalonii obowiązuje do 2030 roku, obserwują także Arsenal oraz Paris Saint-Germain.

Zobacz także: Barcelona, Man United i inni giganci chcą „ekwadorskiego Haalanda”