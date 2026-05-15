Radomiak Radom – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Jeśli ekipa Kolejorza wygra ten pojedynek, to obroni tytuł mistrzowski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 20:15.

Radomiak Radom – Lech Poznań, typy i przewidywania

Radomiak Radom zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań w jednym z najciekawszych spotkań 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Zielonych ma na swoim koncie 44 punkty, zajmuje 8. miejsce w tabeli i jest już pewna utrzymania. Znacznie większa stawka towarzyszy jednak ekipie Kolejorza. Duma Wielkopolski z dorobkiem 56 oczek przewodzi bowiem ligowej stawce, a zwycięstwo w Radomiu zagwarantuje zespołowi Nielsa Frederiksena mistrzostwo Polski bez oglądania się na wyniki rywali. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 20:15.

Stawiam na zwycięstwo Lecha Poznań. Uważam, że goście pokonają gospodarzy i po raz drugi z rzędu będą triumfować w PKO BP Ekstraklasie. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Radomiak Radom – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Radomiak Radom będzie musiał radzić sobie bez Abdoula Tapsoby i Josha Wilsona-Esbranda. Więcej problemów kadrowych ma Lech Poznań, w którego składzie zabraknie Alexa Douglasa, Alego Gholizadeha, Kornela Lismana, Joao Moutinho oraz Antonio Milicia.

Radomiak Radom – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Radomiak Radom w ostatnich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy zaprezentował się solidnie. Ekipa Zielonych bezbramkowo zremisowała z Cracovią oraz pewnie wygrała 3:1 z Lechią Gdańsk. Podobne wyniki zanotował w tym czasie Lech Poznań. Drużyna Kolejorza podzieliła się punktami z Arką Gdynia po remisie 1:1 i skromnie pokonała Motor Lublin 1:0.

Radomiak Radom – Lech Poznań, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze Radomiaka Radom z Lechem Poznań częściej kończyły się po myśli zespołu Dumy Wielkopolski. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Kolejorza odniosła bowiem aż trzy zwycięstwa, dwukrotnie padł remis, a ekipa Zielonych ani razu nie zdołała wygrać. Tak więc statystyki pokazują wyraźną przewagę Lecha nad Radomiakiem.

Radomiak Radom – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy są już bardzo bliscy obrony tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 3.40, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 2.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Radomiak Lech Poznań 3.40 3.50 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 12:54

Radomiak Radom – Lech Poznań, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Balde, Baro, Luquinhas, Lopes – Maurides

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Ouma, Kozubal – Walemark, Palma, Bengtsson – Mikael Ishak

Radomiak Radom – Lech Poznań, transmisja meczu

Pojedynek Radomiaka Radom z Lechem Poznań oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Kamil Kania i Michał Trela. Początek starcia na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 20:15.

