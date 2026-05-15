Barcelona wysłała kolejną ofertę. Nastąpił zwrot akcji ws. Christensena

Andreas Christensen zostanie na Camp Nou

Jeszcze niedawno wydawało się, że Andreas Christensen wkrótce odejdzie z klubu po wygaśnięciu kontraktu. Środkowy obrońca odrzucił bowiem pierwszą ofertę przedłużenia umowy. Mimo to w ostatnich tygodniach doszło do zwrotu w sprawie rozmów. Aktualnie mówi się, że stoper podpisze z Barceloną nowy kontrakt aż do 2028 roku.

Doświadczony defensor od samego początku traktował Blaugranę jako swój priorytet. Piłkarz odrzucił znacznie lepsze oferty pod względem finansowym od innych zespołów. Christensen zarabiał dotychczas duże pieniądze, ale teraz zgodził się na redukcję pensji, aby pomóc klubowi. Taka postawa wzmocniła pozycję gracza w oczach zarządu.

Władze hiszpańskiego giganta doceniają zachowanie Duńczyka, zwłaszcza w trudnych momentach związanych z rejestracją składu. Jednak największym zmartwieniem były powtarzające się kontuzje defensora. Urazy mocno wyhamowały jego karierę i ograniczyły jego grę w dwóch ostatnich sezonach. W rzeczywistości w tym sezonie stoper zaliczył tylko 17 występów we wszystkich rozgrywkach.

Pomimo wątpliwości dotyczących zdrowia 30-latka, trener Hansi Flick ceni sobie jego umiejętności. Były zawodnik Chelsea świetnie odnajduje się w taktyce niemieckiego szkoleniowca. Stąd też decyzja o zatrzymaniu piłkarza w kadrze na kolejne sezony.