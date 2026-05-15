Legia może stracić ważnego zawodnika. Kierunek transferu zaskakuje

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

Niepewna przyszłość gwiazdy Legii. Nowy klub coraz bliżej

Legia Warszawa po zapewnieniu sobie utrzymania w PKO BP Ekstraklasie może skupić się na decyzjach kadrowych przed nowym sezonem. Jedną z najbardziej niepewnych pozostaje sytuacja Juergena Elitima, którego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca.

Wojskowi według informacji przekazanych przez portal Olay.com.tr mogą wkrótce stracić kolumbijskiego pomocnika. Turecki serwis daje do zrozumienia, że zawodnik jest bliski osiągnięcia porozumienia z Bursasporem, a rozmowy pomiędzy stronami mają znajdować się na końcowym etapie. Już wcześniej wieści na ten temat przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl.

Chociaż sam kierunek może wydawać się zaskakujący, ponieważ Bursaspor dopiero wywalczył awans na drugi poziom rozgrywkowy w Turcji, klub ma ambitne plany związane z szybkim powrotem do krajowej elity. Sugestie portalu Olay wskazują, że właśnie tam miałby kontynuować karierę Elitim.

Kolumbijczyk był w ostatnich miesiącach ważnym elementem środka pola warszawskiego zespołu. W obecnym sezonie wystąpił w 34 oficjalnych spotkaniach, zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst. Jego dobra dyspozycja sprawiła, że wokół jego nazwiska zaczęły pojawiać się transferowe spekulacje.

Rynkowa wartość 25-letniego pomocnika na mniej więcej 2,5 miliona euro. Jeśli doniesienia tureckich mediów się potwierdzą, Legia może stracić jednego ze swoich kluczowych zawodników już po zakończeniu sezonu.