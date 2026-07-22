Lechia Gdańsk otrzymała ofertę ponad miliona euro. Klub zdecydował

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia odrzuciła propozycję za Sezonienkę

Lechia Gdańsk obecnie jest w bardzo trudniej sytuacji. Nikt nie ma wątpliwości, że po spadku z PKO Ekstraklasy przed zespołem sezon, w którym nie będzie łatwo o ligowe punkty. Wszystko bowiem przez fakt, że z kadrą pożegnało się wielu zawodników, a kolejni są na wylocie. Poza tym transferów przychodzących jak do tej pory było niewiele. Sam szkoleniowiec, który także się zmienił, mówił ostatnio, że byłby zadowolony z ośmiu ruchów.

Do tego wszystkiego dochodzą także problemy finansowe. Trudno więc przyjąć decyzję władz Lechii, które odrzuciły – jak się wydaje – atrakcyjną ofertę za swojego ofensywnego gracza. Według informacji, które przekazał serwis „Trójmiasto.pl”, Gdańszczanie otrzymali propozycję miliona euro plus 500 tysięcy euro bonusów za od włoskiego Hellasu Werona za Kacpra Sezonienkę. Paolo Urfer odrzucił jednak propozycję gdyż oczekuje większego zarobku za wychowanka.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kacper Sezonienko w minionym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach ekipy z Trójmiasta ma on niespełna 150 występów i 13 trafień oraz 18 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego skrzydłowego na 600 tysięcy euro.

Zobacz także: Widzew może stracić kluczowego zawodnika. Chcą go w Niemczech i Hiszpanii