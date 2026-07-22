Legia Warszawa wciąż nie zamknęła kadry na nowy seozn. Jak się okazuje, stołeczny klub może przeprowadzić transfer prosto z Lechii Gdańsk. Na ich radarze znalazł się Bohdan Wjunnyk - przekazuje serwis Sport.ua.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Bohdan Wjunnyk wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa

Legia Warszawa aktywnie pracuje na rynku transferowym. Kadra stołecznego zespołu jest już niemal skompletowana, ale władze klubu wciąż myślą o wzmocnieniach. Jak się okazuje, jedno z nich może nadejść z Betclic 1. Ligi. Otóż serwis Sport.ua przekazuje, że w kręgu zainteresowań Wojskowych znalazł się Bohdan Wjunnyk z Lechii Gdańsk.

Ukraiński zawodnik w zeszłym sezonie wyróżniał się na boiskach PKO Ekstraklasy, więc nic dziwnego, że wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa. Na ten moment jeszcze klub ze stolicy Polski nie przeszedł do konkretów. Wojskowi jedynie obserwują 24-latka. Transfer nie jest przesądzony, a przed Wojskowymi z pewnością trudne negocjacje z pierwszoligowcem.

Lechia Gdańsk nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoimi kluczowymi piłkarzami. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy niedawno odrzucił ofertę za Kacpra Sezonienkę, a podobny scenariusz może dotyczyć również Bohdana Wjunnyka. Ukrainiec nie ukrywa swoich sportowych ambicji i trudno przypuszczać, by wiązał przyszłość z grą na poziomie Betclic 1. Ligi. Nic więc dziwnego, że jego sytuację uważnie monitoruje Legia Warszawa.

Bohdan Wjunnyk dotychczas rozegrał 61 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk. Ukrainiec zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył pięć asyst.