Polonia Bytom skomentowała przyszłość Patryka Czubaka. Jasna deklaracja

W ostatnim czasie pojawiło się kilka plotek nt. odejścia Patryka Czubaka z Polonii Bytom. Dyrektor sportowy klubu w mediach społecznościowych zdementował te pogłoski.

Patryk Czubak na razie zostaje na stanowisku

Polonia Bytom była jedną z rewelacji pierwszej części sezonu w Betclic 1. lidze. Drużyna, która przebojem wdarła się na poziom zaplecza PKO Ekstraklasy zimowała jako jedna z czołowych ekip stawki. Jednak wówczas doszło do zmiany trenera, a Łukasz Tomczyk, który był architektem ostatnich sukcesów klubu, odszedł do Rakowa. Jego miejsce zajął Patryk Czubak, ale pierwsze tygodnie pracy nie są dla niego zbyt łaskawe.

Przede wszystkim Bytomianie mają problem z wygrywaniem i wykorzystywaniem dogodnych sytuacji. Przykładem tego mógł być ostatni mecz z Ruchem Chorzów, po którym część kibiców miała spore pretensje do piłkarzy. Aktualnie w ligowej tabeli Polonia zajmuje 11. miejsce, a ostatnie dwa mecze to porażki. To powoduje, że zaczęto plotkować nt. potencjalnego zwolnienia Patryka Czubaka. Te informacje zdementował jednak dyrektor sportowy klubu z Górnego Śląska w mediach społecznościowych.

– Patryk Czubak prowadził zespół przez cały tydzień i poprowadzi także jutrzejszy trening zespołu. Nie planujemy zmiany trenera. Są przygotowane różne warianty na najbliższe tygodnie. Dziś celem nadrzędnym jest wygrana w kolejnym meczu i jako Klub robimy wszystko, by to się w następną sobotę wydarzyło – napisał Tomasz Stefankiewicz, dyrektor sportowy Polonii Bytom na platformie X (dawniej Twitter).

