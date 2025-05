Polonia Bytom jedną nogą w I Lidze! Co z ich stadionem?

Polonia Bytom tuż przed końcem sezonu Betclic 2. Ligi ma na wyciągnięcie ręki awans do Betclic 1. Ligi. Jednocześnie władze klubu pracują nad zrealizowaniem wymogów licencyjnych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Obiekt Polonii Bytom przy ulicy Piłkarskiej

Polonia Bytom z licencją na grę w Betclic 1. Lidze

Polonia Bytom na cztery kolejki przed końcem sezonu w Betclic 2. Lidze plasuje się na pozycji wicelidera rozgrywek, mając dziewięć punktów przewagi nad trzecią Wieczystą. W rzeczywistości tak naprawdę tylko kataklizm może sprawić, że zespół dowodzony przez Łukasza Tomczyka nie znajdzie się w kolejnej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Goal.pl dotarł natomiast do interesujących wiadomości na temat dwukrotnych mistrzów Polski.

Władze klubu zaczęły już prace nad otrzymaniem licencji na grę w Betclic 1. Lidze. Ta została już przyznana, o czym poinformowała we wtorek 13 maja 2025 roku Komisja ds. Licencji Klubowych. Okazuje się jednak, że w informacji dotyczącej Niebiesko-czerwonych pojawiła się nieścisłość, z której niezadowoleni są przedstawiciele śląskiego klubu.

W kontekście bytomian w komunikacie przekazano: „Komisja postanowiła przyznać klubowi Polonia Bytom: licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym na Stadionie Śląskim w Chorzowie”.

Bytom walczy o swój dom. Obiekt przy Piłkarskiej w grze!

Okazuje się jednak, że w klubie z Bytomia są zaskoczeni tym, że wtorkowa wiadomość została opublikowana z marszu z uwzględnieniem wszystkich klubów. Faktem jest, że dla Polonii zaszczytem byłoby rozgrywanie spotkań ligowych w Kotle Czarownic. Niemniej priorytetem dla klubu jest rozgrywanie meczów w Betclic 1. Lidze na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej, na którym dzisiaj w roli gospodarza swoje spotkania rozgrywa Polonia.

Na dzisiaj na obiekcie Niebiesko-czerwonych znajdują się trybuny, mogące pomieścić 1175 widzów. Niemniej trwają już prace nad tym, aby docelowo ta pojemność wyniosła 2200 miejsc siedzących. W niedalekiej przyszłości mogą pojawić się na obiekcie betonowe prefabrykowane elementy infrastruktury stadionowej. Koniec budowy zaplanowany jest na ostatni kwartał 2025 roku. Jednocześnie na arenie w Bytomiu po zakończeniu prac będą mogli pojawić się także fani gości w liczbie nieco ponad 100 osób. Ogólnie mowa o regulaminowych pięciu procentach pojemności obiektu. Tym samym w związku z trwającymi robotami licencja nie powinna być wyzwaniem nie do zrealizowania.

SuperAuto.pl Stadion Śląski w dokumentach licencyjnych, co prawda został umieszczony jako alternatywa na okres zimowy przez przedstawicieli Polonii. Nie chodzi w każdym razie o całą arenę, a o wynajęcie jej części. Wynika to z tego, że na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej w Bytomiu znajduje się nawierzchnia syntetyczna, spełniająca normy FIFA i UEFA. Siłą rzeczy nie ma jednak pod nią podgrzewania, co jest jednym z wymogów licencyjnych. Na ten wypadek Polonia musiała zatem znaleźć stadion, spełniający określone wymagania na okres zimowy. Rok temu w dokumentach dotyczących licencji na grę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy władze Niebiesko-czerwonych umieściły stadion Odry Opole, mieszczący się przy ulicy Oleskiej 51.

Nie tylko SuperAuto.pl Stadion Śląski rozważany przez Polonię

Chociaż tym razem PZPN poinformował o SuperAuto.pl Stadionie Śląskim w przypadku Polonii w kontekście alternatywnego rozwiązania dla bytomian, to na dzisiaj jeszcze żadna umowa między stronami nie została zawarta. Wiadomo natomiast, że Polonia bierze też pod uwagę inne rozwiązania. Na platformie X dziennikarz Grzegorz Wojtowicz z PAP przekazał, że bytomianie mogą rozgrywać swoje spotkania na obiekcie przy ulicy Bukowej w Katowicach. Jak dowiedział się Goal.pl, prawdopodobieństwo na takie rozwiązanie jest bardzo małe. Okazuje się natomiast, że Stadion Miejski w Gliwicach mógłby być rozważany jako plan B. Chociaż temat jest na etapie dyskusji i analiz.

W najbliższym czasie bytomianie mają opublikować specjalny komunikat, w którym wiele kwestii może zostać dokładniej wyjaśnionych.

