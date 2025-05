Cecherz w cieniu, Tomczyk triumfuje! Polonia maluje awans!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Przemysław Cecherz i Łukasz Tomczyk po spotkaniu Polonia – Wieczysta

Polonia Bytom dzięki wygranej nad Wieczysta wygląda na to, że jest już jedną nogą w Betclic 1. Lidze. Niebiesko-czerwoni rozgrywają świetną rundę wiosenną, w której trakcie w jedenastu spotkaniach przegrali tylko raz, notując osiem zwycięstw. Taki stan rzeczy skutkował tym, że aktualnie Niebiesko-czerwoni są wiceliderem Betclic 2. Ligi.

Polonia może się dzisiaj pochwalić passą trzech kolejnych wygranych starć. Z kolei Wieczysta jest w wyraźnym dołku. Ekipa z Krakowa nie może wygrać już od czterech meczów. To jednocześnie skomplikowało Jackowi Góralskiemu i spółce plany związane z wywalczeniem bezpośredniego awansu. Szkoleniowiec krakowskiej drużyny zakomunikował na pomeczowej konferencji prasowej, że zespół koncentruje się już na walce o barażach, chcąc jednocześnie utrzymać trzecie miejsce w tabeli.

Zobacz WIDEO: Wieczysta Kraków – sezon 2024/2025

Przemysław Cecherz (Wieczysta): – Żałujemy, że przegraliśmy to spotkanie i to w takich okolicznościach, czyli po stałym fragmencie gry, który można było wybronić. Sędzia podyktował rzut karny. Spotkanie było wyrównane. Znaliśmy bardzo dobrze mocne strony Polonii i zapobiegliśmy im. Bardzo dobrze zawodnicy uzupełniali się na bokach, aby rywal nie tworzył tam przewagi. To zdawało egzamin. Trochę za mało graliśmy jednak w piłkę, tam, gdzie mieliśmy przewagę zawodnika. W środku pola, gdzie mieliśmy przewagę 3 na 2. Liczyłem, że więcej utrzymamy się przy piłce i więcej pogramy, posyłając więcej prostopadłych piłek na napastników. Polonia zmusiła jednak naszych bocznych napastników do powrotów. W drugiej połowie opadliśmy z sił. Za szybko tracimy piłkę i za długo ją wyprowadzamy od obrony. Gdy rywal założył pressing, to my sobie z tym nie radziliśmy. Za wolno graliśmy w piłkę.

Bytomianie w transie, awans na horyzoncie

Łukasz Tomczyk (Polonia Bytom): – Przebieg meczu wyglądał tak, że Wieczysta była cofnięta. Zagrała zatem dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w spotkaniu z nami będzie chciała zagrać pragmatycznie. Miała pięciu-sześciu graczy w tyle, my natomiast mieliśmy nie za dużo graczy w ataku. Próbowaliśmy to rozbić i wejść, ale to nie było proste. Szukaliśmy indywidualnych wejść. Moment do momentu aż w końcu akcja i rzut wolny, później akcja i stały fragment gry, a po nim rzut karny, po którym padł gol. Z tego się cieszymy, bo spotkanie było zamknięte i nie było tyle sytuacji, jak zwykle stwarzamy. Cieszy jednak wygrany mecz i zero z tyłu oraz jakość. Cieszy też to, że Kamil Wojtyra znów zrobił to, co robi przez całą rundę. Wierzyłem w niego. W tygodniu pokazywał, że wciąż jest niesamowicie głodny goli. Po każdym treningu szuka strzałów. Zostaje i jeszcze oddaje jeszcze jeden strzał i jeszcze jeden. Bardzo się cieszę, że takie wartości modelu pracy wygrały. Kiedyś jeden z zawodników Wieczyste powiedział, że w 2. Lidze wystarczy wejść na trening. Ten mecz pokazał, że nie wystarczy i trzeba zrobić więcej. Taktyka też ma znaczenie. Dziękuję sztabowi i przede wszystkim zawodnikom oraz kibicom, którzy nam pomogli i dodali energii. Walczymy, chcemy to szybko zamknąć i awansować bezpośrednio.

Już za tydzień obie drużyny rozegrają kolejne spotkania. Polonię czeka wyjazdowa konfrontacja z Hutnikiem Kraków. Z kolei Wieczysta zmierzy się na wyjeździe z Chojniczanką.

Zobacz także: Hit bez fajerwerków. Jeden gol wyłonił zwycięzcę w meczu Polonia – Wieczysta