Podbeskidzie żegna się z zapleczem Ekstraklasy. “Nie byliśmy zbyt dobrzy”

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Oficjalnie Podbeskidzie Bielsko-Biała spada z Fortuna 1 Ligi

W poniedziałkowym spotkaniu Podbeskidzie Bielsko-Biała na wyjeździe podejmowało Miedź Legnica. Dla drużyny „Górali” był to niezwykle ważny mecz. Zwycięstwo pozwalało im zachować jeszcze szanse na utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Mecz finalnie zakończył się porażką zespołu Jarosława Skrobacza (1:6), który tym samym został drugim zespołem, obok Zagłębia Sosnowiec, który oficjalnie spadł z zaplecza Ekstraklasy.

– Słodko-gorzki sezon. Nie byliśmy dość dobrzy, by ocalić Fortuna 1 Ligę, ale udało nam się coś znacznie ważniejszego. Zbudowaliśmy z wami #WIĘZI. Podbeskidzie nierozerwalnie już związane jest z bielskim i beskidzkim duchem. To klub Górali, klub ludzi rozkochanych w wędrówkach i gawędach. To Wasz klub, ludzi z charakterem, którzy zawsze wygrzebią się spod lawiny. Dziś wspólnie zaciskamy zęby i wylewamy zły. Ale w kolejnym sezonie chłopcy z herbem TSP na piersi znów powalczą o to, aby co najważniejsze: Wasz uśmiech, Wasza radość, Wasz klub. Droga na szczyt nigdy nie jest prosta. Nasza się wydłuża. Ale przecież nigdy nie zawrócimy. Dziękujemy Wam za wsparcie. Obyśmy kolejny maj przeżywali w odmiennych nastrojach – czytamy oficjalnym komunikacie klubu.

Podbeskidzie Bielsko-Biała w tym sezonie rozegra jeszcze dwa spotkania na boiskach Fortuna 1 Ligi. Przeciwnikami „Górali” będą Chrobry Głogów oraz Motor Lublin.

