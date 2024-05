Przyszłość napastnika w Legii Warszawa wciąż nie jest jasna

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Tomas Pekhart otrzymał ofertę przedłużenia umowy

Tomas Pekhart w styczniu 2023 roku wrócił do Legii Warszawa i nie imponuje już skutecznością, jak to miało miejsce podczas jego pierwszego pobytu przy Łazienkowskiej. W sezonie 2020/21 sięgnął po koroną króla strzelców Ekstraklasy, po tym jak strzelił 22 gole. Czechowi z końcem czerwca tego roku wygasa kontrakt. Zarówno klub, jak i piłkarz mają mało czasu, żeby podjąć decyzję w sprawie dalszej przyszłości.

Według Sebastiana Staszewskiego, Tomas Pekhart otrzymał propozycję przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy. Piłkarz rozważa, by pozostać w stolicy, lecz zainteresowane są między innymi zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz dodał również, że pojawiły się dwie oferty z Czech, w tym z FK Jablonec.

Pekhart w trwającej kampanii ligowej strzelił osiem goli w 24 meczach. W Legii skuteczniejszy od Czecha jest Josue, który ma na koncie jedno trafienie więcej. Gdyby wybór snajpera padł na FK Jablonec, to byłby to jego powrót do tego zespołu po 13 latach.

🆕🚨Wciąż niepewna jest przyszłość Tomáša Pekharta. Kilka dni temu otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu z @LegiaWarszawa o rok. Poważnie ją rozważa, ale na stole ma też lepsze finansowo opcje z USA, ZEA i Arabii, a także dwie z Czech (jedna to Jablonec). — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) May 13, 2024

Legia Warszawa po wyjazdowym zwycięstwie nad Lechem Poznań (2:1) w 32. kolejce, awansowała na 3. lokatę w tabeli Ekstraklasy. Wojskowi w najbliższą niedzielę wybiorą się do Grodziska Wielkopolskiego, by zmierzyć się z Wartą Poznań.