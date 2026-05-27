Lechia może przejść wielką zmianę. W tle znane nazwisko

23:01, 27. maja 2026
Luka Pawlik

Lechia Gdańsk może zmienić właściciela po spadku z PKO BP Ekstraklasy. Według nowych informacji Wojciech Kwiecień jest namawiany do przejęcia klubu. Wieści przekazał Piotr Wołosik.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Lechii Gdańsk

Wojciech Kwiecień znów łączony z dużym klubem. Tym razem chodzi o Lechię

Lechia Gdańsk po spadku z PKO BP Ekstraklasy stoi przed jednym z najtrudniejszych momentów ostatnich lat. Klub czeka przebudowa sportowa i organizacyjna, a w przestrzeni medialnej coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące możliwych zmian właścicielskich. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik w audycji „Ofensywni” na kanale Przeglądu Sportowego Onet.

Według dziennikarza Wojciech Kwiecień jest namawiany do zaangażowania się w projekt Lechii i potencjalnego przejęcia klubu. Biznesmen od lat związany jest z Wieczystą Kraków, którą dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu doprowadził do walki o awans do elity.

Przyszłość Kwietnia ma jednak zależeć od wyników Wieczystej w barażach. Jeśli ekipa z Krakowa wywalczy promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sponsor klubu pozostanie przy obecnym projekcie. W przypadku niepowodzenia scenariusz może się jednak zmienić.

W ostatnich miesiącach nazwisko Kwietnia regularnie pojawiało się również w kontekście Wisły Kraków. Według medialnych informacji nie udało się jednak osiągnąć porozumienia z Jarosławem Królewskim w sprawie przejęcia części udziałów w klubie.

Przekaz medialny o możliwym zainteresowaniu Lechią jest o tyle interesujący, że niedawno właściciel gdańskiego klubu Paolo Urfer publicznie zapewniał o dalszym zaangażowaniu w projekt. Mimo to wokół przyszłości Lechii wciąż pojawia się wiele pytań, a sytuacja właścicielska może jeszcze wywołać sporo emocji.

