Piszczek dogadał się z nowym klubem! Padła data debiutu

Łukasz Piszczek niemal na pewno zostanie trenerem GKS-u Tychy. Według informacji Mateusza Borka były reprezentant Polski osiągnął porozumienie z klubem. W nowej roli ma zadebiutować 22 listopada.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek zostanie trenerem GKS-u Tychy

Łukasz Piszczek lada moment rozstanie się z KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój. Były reprezentant Polski wrócił do trzecioligowego klubu na początku sezonu w roli grającego trenera. Natomiast od jakiegoś czasu łączony jest z podjęciem samodzielnej pracy w wyższej lidze. Przez ostatnie dni jego nazwisko pojawiało się w kontekście GKS-u Tychy.

W poprzednim tygodniu stało się jasne, że 40-latek prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem. Z kolei Mateusz Borek przekazał nowe informacje ws. rozmów na linii Piszczek – GKS Tychy. Zdaniem dziennikarza Kanału Sportowego wszystko jest na dobrej drodze, aby były piłkarz Borussii Dortmund podjął pracę w drużynie z zaplecza Ekstraklasy. Sprawa jest przesądzona w stu procentach.

Co więcej, do podpisania kontraktu powinno dojść na dniach. Według dziennikarza Łukasz Piszczek w roli trenera GKS-u Tychy zadebiutuje w sobotę (22 listopada) w meczu ze Stalą Rzeszów.

Na ten moment GKS Tychy zajmuje 16. miejsce w tabeli, czyli jest zagrożony spadkiem. Po 16. kolejkach mają na swoim koncie tylko 12 punktów. Poprzednim trenerem Trójkolorowych był Artur Skowronek, który pracował w klubie od sierpnia 2024 roku.